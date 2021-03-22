中美會談｜許楨：涉港議題中方無討論空間　有火藥味亦屬溝通一種

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-22 12:55

中美高層官員上周四（3月18日）起，在美國阿拉斯加展開一連兩日會談，期間兩國代表針鋒相對，會後雙方均稱存有分歧，其中美方提及香港、西藏、新疆人權問題，以及中方對台政策，引起中方強烈不滿。 香港智明研究所研究總監許楨今早（22日）於港台節目中表示，中美兩國在會談中，彼此都有令對方「錯愕」的地方，亦有火藥味，但始終這都是溝通的一種。他預期，涉及香港、台灣等議題，中方視之為中國內部事務，不會是與美國有商量餘地的事情。

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美方發言內容令中國錯愕 超時乃還以顏色

許楨表示，中美兩國對話的開場白，時間安排、彼此之間的火藥味令人有少許錯愕，但以現時的中美關係而言，尚算恰如其分。他指雖然「相嗌唔好口」，但始終都是溝通的一種，期望日後兩國可建立一個常規的溝通機制。

至於中方代表發言被指嚴重超時，許楨指中美雙方都各有各有令對方錯愕的地方，中方是時間安排，美方則是發言內容。他提到，今次會談其實是美方主動邀請中方到美國國土參與，於外交禮儀上「無理由噴到人一面屁」，如果中方不滿美方發言內容而又不還以顏色，將會被視為向美國示弱，這不合乎現時中美在國際上的定位，所以在發言時間上也會令美方錯愕。

許楨又提到，國家主席習近平和美國總統拜登早前的通話中，拜登重申了中美關係的三個方向：中美會有激烈競爭；競爭不意味衝突；雙方於氣候變化、抗疫等議題上有合作空間。他指，最重要的是定義好什麼叫作競爭、衝突，可是對於中國來說，香港、台灣、新疆、西藏議題是中國內部事務而不是競爭，也不會是中美可以合作或討論的事務；至於其他國際事務如貿易磨擦等「誰令誰便宜」，相信中方和美方有協調空間。