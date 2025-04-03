對等關稅｜港商東盟設廠避關稅「算盤打唔響」　吳永嘉憂雙重打擊

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日簽署行政令，宣布對世界上超過180個國家和地區加徵至少10%的對等關稅，當中中國是34%。廠商會立法會議員吳永嘉形容關稅率之高「嚇死人」、「噩耗」，指沒有生產商和出入口商能完全承受如此高的關稅，必然要把額外的成本轉嫁消費者，除意味美國消費者要付出更高價格外，他擔心將推高美國通脹後，驅使美國加息。屆時港商既要面對出口受打擊，又有加息壓力，形容是「雙重打擊」。



此外，他指由於今次加關稅的範圍廣，東盟國家也包括在內，部分稅率甚至高於中國，港商過去在東盟國家設廠以逃避美國關稅政策「算盤都打唔響」。加上特朗普又簽署行政命令，取消香港及中國小額包裹豁免關稅（de Minimis）措施，他指對銳意發展電商企業的香港是多一重影響。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普在他自稱的「解放日」（Liberation Day）宣布對全球185個貿易夥伴徵收所謂的「對等關稅」（reciprocal tariffs）措施。對等關稅的幅度遠超預期。按特朗普說法，徵收邏輯為非美國家對美貿易壁壘（折算成關稅稅率）的50%，且最小值為10%。

特朗普向全球185個國家和地區開徵對等關稅，具體關稅稅率如下：



分地區看，中國34%、歐盟20%、越南46%、台灣32%、日本24%、印度26%、韓國25%、泰國36%、瑞士31%、印尼32%、馬來西亞24%、英國10%、南非30%、巴西10%、新加坡10%、菲律賓17%。初步估算，本次對等關稅完全落地後，美國進口關稅平均稅率將上升大約17個百分點，升至20%以上。

吳永嘉形容美國今次加徵的關稅稅率之高「嚇死人」。（周令知攝）

憂推高美國物價帶動通脹 最終帶來加息壓力

吳永嘉向《香港01》形容今次加徵的稅率「嚇死人」、「噩耗」，加上美國已對中國和香港的貨品累計徵收兩成的關稅，認為合計逾50%的關稅是沒有生產商或出入口商能完全自行承擔，即貨品要加價。他續說，美國消費者將要付出較高的價格，預計會推高美國的通脹率。而通脹率被推高後，美國可能有加息的壓力。

他解釋，香港本來一直憧憬進入減息期，有望降低成本壓力，如今可能又再面對加息的壓力，對工商界無疑是「雙重打擊」。

近年不少港商在東南亞國家設廠，特首李家超（右一）去年八月到訪越南胡志明市的香港紡織公司（政府新聞處）

涵蓋範圍幾遍及全球 港商算盤打唔響

此外，由於今次加關稅的範圍幾近遍及全球各國，港商近年為免受美國關稅政策影響而把生產線遷移至東盟諸國也不能倖免，甚至面對高於中國被徵收的關稅稅率，例如越南的稅率為46%、緬甸44%等，香港廠避無可避。他相信今次對本港工商界肯定帶來極大影響，惟現時暫時未能量化，也難言將有何對策，畢竟美國依然是一個龐大而消費力高的市場，雖然港商過去近十年已致力開拓東盟、中東等新市場，惟生意額與美國市場仍有差距。他形容，可能是十個新市場的量才能相當於一個美國市場的量。

他坦言，特朗普的政策飄忽：「唔知過兩日又會唔會有變，根本無可能用正常方式應對」。展望未來，他指港商唯有再調整經營模式和策略，一些極大的廠房可能要縮小規模：「無可能再有三萬人的廠房」，要進一步控制成本，如加強自動化減省人手、研究如何整合流程和開拓更多新又便宜的原材料。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

取消小包裹豁免關稅 勢打擊電商發展

此外，特朗普同時簽署行政命令，取消香港及中國小額包裹豁免關稅措施，即俗稱的「低值免稅（de minimis）門檻」，5月2日生效。「低值免稅」制度，即允許個別價值低於800美元的進口包裹免徵關稅及進口稅。這本是為便利消費者網購海外商品而設的政策，但過去數年間，商家透過平台如Shein、Temu、AliExpress等，將小額包裹分批寄往美國，成功避過報關及關稅審查。

吳永嘉認為，中國的電商極為蓬勃，而香港也銳意發展電商企業，是未來的經濟發展重點，美國此舉既影響電商行業的正常運作，認為是對內地和本港電商行業的一記重擊。

陳祖恒（中）與另外兩位具工商界背景的立法會議員，吳永嘉（左）及林健鋒（右）回應美國加關稅（陳祖恒提供圖片）

陳祖恒冀政府支援企業

立法會紡織及製衣界議員陳祖恒也指，美方宣布對特關稅措施，也涉及越南、泰國、柬埔寨等本港廠家主要設廠的國家，他收到業界和廠商有不同疑慮和關注，他會積極向商務及經濟發展局等相關政策局，以至相應國家單位反映，全力協助業界和廠商應對今次的市場轉變。他表示，對於美方再加徵所謂關稅感到無奈，指做法顯然破壞正常商業活動和往來，令環球經濟環境和供應鏈再添不明朗。

陳祖恒期望，政府密切關注事態發展，繼續緊守支援企業、尤其是中小企的措施，包括企業融資貸款、出口信用保險措施，並繼續適當地向業界伸出援手，攜手把貿易環境和供應鏈「穩住、守住」，長遠要繼續把香港的競爭力不斷提升。

美國又加關稅，勢影響本地出口（Getty）

林健鋒：有進口商持續下單卻不願收貨 影響資金流

行會成員、商界立法會議員林健鋒認為，美國加徵關稅是霸道行爲，損人不利己，影響全球的公平競爭和正常貿易，所有國家都是受害者，必須靜思部署。

至於如何應對，他指今早和幾個香港廠家溝通，共識是不應放棄美國市場，但同時要開拓新興市場，如東南亞、非洲、南美等，需要政府有配套政策。林健鋒亦補充，近日美國關稅政策多變，令香港出口受一些影響，舉例進口商向港商持續下單惟不願收貨，影響港商資金流，呼籲銀行和出口信用保險局「幫幫手」。