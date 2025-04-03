港島醫院聯網合併｜新民黨調查：約七成受訪長者感擔憂　批欠諮詢

醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網，預計明年完成。新民黨一項調查發現，逾半受訪港島居民對合併表示不知情，約七成受訪長者對合併感到擔憂，該黨批評當局欠公眾諮詢，亦無就合併公布具體方案，對受影響居民解說不足，又無表明專科服務將如何調整，令依賴公營醫療的長者和弱勢社群感擔憂。至於新民黨對合併的立場，則暫時不會表示支持或反對。



4月3日，新民黨就醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網訪問1,919名港島市民，公布調查結果。（何夏怡攝）

陳家珮批港島東、西醫院聯網合併諮詢不足

新民黨上月6日至20日就醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網訪問1,919名港島市民，當中年過六旬的長者佔近七成。調查顯示，53.9%受訪市民不知道「聯網合併」一事。新民黨選委界立法會議員陳家珮稱，反映政府未向受影響居民充分解說、諮詢，令依賴公營醫療的長者和其他弱勢社群感擔憂。

4月3日，新民黨就醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網訪問1,919名港島市民，公布調查結果。圖為新民黨選委界立法會議員陳家珮（何夏怡攝）

陳家珮引述院方曾收到三千多封內部電郵，內容都反映對合併感疑惑，認為醫管局對內也沒有做好解說工作。她希望局方和醫療團隊多溝通，讓信息更透明，亦要廣泛諮詢，了解社區需要。

4月3日，新民黨就醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網訪問1,919名港島市民，公布調查結果。圖為新民黨南區區議員黃雨程。（何夏怡攝）

港島居民憂跨區治療

新民黨南區區議員黃雨程說，該區的交通配套不足以支撐居民跨區求醫，尤其是需要長期覆診、行動不便的居民，擔憂合併後要長期跋涉跨區治療。東區區議員劉聖雪表示，合併後晚更當值的醫護可能減少，冀醫管局盡快有具體方案，確保港島東、西的醫院保留核心專科服務，以及東區醫院有基本婦科急症服務。

4月3日，新民黨就醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網訪問1,919名港島市民，公布調查結果。圖為新民黨區域發展主任曾昭浴。（何夏怡攝）

新民黨區域發展主任曾昭浴指，長洲、坪洲、南丫的醫療服務主要由港島東醫院聯網提供，島內僅得普通科門診，平時居民需要坐船轉車跨區看專科，冀醫管局就東西聯網合併加強解說，以釋居民憂慮。

4月3日，新民黨就醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網訪問1,919名港島市民，公布調查結果。圖為新民黨東區區議員劉聖雪。（何夏怡攝）

整合服務後擔心交通擠塞礙治療

至於新民黨對港島東西醫院聯網合併的立場，陳家珮直言有所保留，「不是反對或贊成」，需要醫管局提供更多資料，解釋合併的好處。被問到醫務衞生局對合併的看法，陳家珮引述局長盧寵茂曾指很多合併細節未能確認，舉例考慮到香港出生率，產科服務可能會合併。

陳家珮引述局方指很大機會整合胸痛中心，並設於瑪麗醫院。她擔心交通擠塞礙治療，「如果不塞車，由小西灣去到瑪麗起碼都要半小時」。陳坦言，如果自己是中風病人，其實希望得到及早治療，對病人來說，若塞車很難安心，她希望聽到局方有更多解說。