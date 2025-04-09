數字資產聯盟倡立法推動行業發展　陳德霖：法律框架影響行得幾快

民建聯今日（9日）牽頭成立數字資產聯盟，該黨選委界立法會議員陳仲尼表示，聯盟本月底開始撰寫發展數字行業政策建議，內容涵蓋Web 3.0、現實資產代幣化等，再提交本港財金部門，並冀能盡快立法。不過，他也表明暫時未有推進時間表，「呢件事唔簡單，越快完成越好」。



聯盟成員包括香港Web 3.0協會，該會會長、曾任金融管理局總裁的陳德霖表示，希望可共同研究一套發展香港數字經濟的方案，因為「政策本身重要，背後法律框架就影響到行得幾快、做得幾強」。



民建聯牽頭成立數字資產聯盟，成員包括由陳德霖（左四）任會長的Web 3.0協會。（鄭子峰攝）

聯盟將提交數字資產行業政策建議

由民建聯牽頭成立的數字資產聯盟，成員包括Hashkey Group 交易所、招商金融控股、香港大學經管學院、恆生大學雲創學院和數碼資產學院、Web 3.0協會等七間機構。陳仲尼表示，成立聯盟是為推動香港數字經濟和數字資產發展。

陳仲尼指，將向財金部門提交數字資產行業政策建議。（鄭子峰攝）

陳德霖指加固傳統金融業外也要發展Web 3.0

至於聯盟的未來工作，陳仲尼稱本月底開始，透過調研和訪問數字資產行業人士，撰寫一份全面的政策建議交給港府財金部門，內容涵蓋Web 3.0、現實資產代幣化等範疇，幫助打造數字資產生態圈，並希望最終推動立法，出台數字資產白皮書。不過，暫未有推進的具體時間表，「呢件事唔簡單，越快完成越好」。陳又指，正構思舉辦行業論壇，擬邀請行業專家發表主題演說。

香港Web 3.0協會會長陳德霖表示，協會成立的使命正是向政府提建議，希望透過聯盟可以共同研究一套發展香港數字經濟的方案。他指傳統金融固然是香港的強項，需要加固保護，但現在亦要轉型和發展Web 3.0，這需要業界、大學、行政、立法共同努力，「政策本身重要，背後法律框架就影響到行得幾快、做得幾強」。

當被問及美國現行政策下，發展數字經濟有什麼困難，陳德霖回應指數字經濟很有生命力，不用考慮太多地緣問題。

葛珮帆（中）表示，聯盟將推動香港助力國家的數字化轉型。（鄭子峰攝）

葛珮帆：香港要貢獻國家數字化

民建聯副主席、選委界葛珮帆對聯盟提出三點期望，一是技術創新和應用，促進區塊鏈和金融、貿易、物流等產業結合；二是加強人才生態建設，培養數字經濟專才；三是推動香港成為全球數字資產的規則制定者。她表示，聯盟將配合國家政策，推動香港為大灣區乃至國家的數字化轉型貢獻力量。

近日美國對全球各國、各地區徵收「對等關稅」，港大協理副校長林晨表示，當主導傳統金融市場的一方改變遊戲規則，整個市場會產生巨大波動，故香港更應發展自己的產業。他舉例Web 3.0是合適的選擇，該行業需要技術創新和立法規管。

他續指近期貿易戰加劇，之後可能是金融戰，美國本身在大力推進Web 3.0發展，國家亦要不甘人後，把握話語權。