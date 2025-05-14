立法會通過決議　親屬喪亡之痛賠償額增1.1萬元

立法會今日（14日）通過根據《致命意外條例》動議的擬議決議案，將裁定給予親屬喪亡之痛損害賠償法定款額，由242,500元增加至253,500元。



《致命意外條例》在1986年制定，容許死者受養人可就某人導致死者死亡的錯誤作為、疏忽或過失，提出索償訴訟。根據此條例提出的訴訟，可申索項目包括在其第 4(3)條訂明的親屬喪亡之痛的損害賠償款額。

律政司司長林定國（周令知攝）

條例制定後，親屬喪亡之痛賠償款額於1991年與1997年兩度調整，之後21年未有變化，直至2018年再度調整，賠償額由15萬元大幅增至22萬元。特區政府當時承諾，之後會參考甲類消費物價指數，每兩年檢討一次定額賠償，以反映通脹。相關法定賠款額此後於2020年及2023年分別作過調整。