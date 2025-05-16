田北辰轟香港公路「爛到嚇死人」　路政署：引入纖維石屎修補

政府去年接獲25,000宗與道路维修保養有關投訴，同比增長超過五成。實政圓桌立法會議員田北辰在今日（5月16日）的交通事務委員會點評這個增幅「笑死人」。他直言自己所屬新界西北選區就有二十多條爛路，批評元朗大馬路的爛地「從來未整過」，質疑香港道路「點似國際大都會」？



路政署副署長伍展鴻回應稱，正在與內地溝通，冀大規模引入「纖維石屎」，用以修補鋪路。



實政圓桌田北辰在社交平台表示，「天下無敵嘅瀝青+石屎=安全舒適道路」（田北辰Facebook）

去年接獲2.5萬宗道路維修保養投訴

田北辰在今日立法會交通事務委會議中，的「加強公共道路維修保養策略的行動計劃」討論項中，引用政府公布數字，2024年接獲2萬5千宗和道路維修部有關之投訴，他批評「全港公路到處凹凸不平，有些爛到嚇死人。」他舉例自己選區——新界西北的元朗大馬路、錦上路、大埔公路、粉錦公路等二十多條路都「爛溶溶」。

申訴專員公署早前宣布，主動調查路政署維修及保養公共道路的工作。（政府新聞處）

田北辰特別舉例元朗大馬路中間一塊「爛路」，懷疑其「從來未整過」，「不需要偵測系統，所有元朗人都都話到俾你聽」。路政署副署長伍展鴻回應，元朗大馬路交通繁忙，又因「石屎」路維修困難，希望能就此會安排到較長封路時間，完成路面重鋪工程。

路政署副署長伍展鴻表示「石屎」路要維修是非常困難的，大馬路不容易封路維修，除非產生了危險才能緊急封路，「要舒適度就會難點」。（立法會視頻截圖）

纖維石屎香港無生產 正與內地供應商溝通

田北辰進一步追問路政署，為何不在巴士站、高速公路及重型車輛頻繁通行路段，鋪設內地已廣泛應用的「天下無敵纖維石屎」——具備快乾、耐用、高硬度且抗裂性強等優勢，足以取代傳統石屎。

伍展鴻回應，因香港用量不高，本地無法生產，所以正在與內地供應商溝通，冀引入這種「纖維石屎」的原材料，未來廣泛採用。不僅可用來做結構性工程，如修補鋪路，還能減少鋼筋用量。但他表示，「纖維石屎」較硬，容易「跣軚」，而瀝青的行車舒適度則會更好。