立法會直播｜李家超：美國學生受不公對待 盼展示香港教育成功
行政長官李家超今天（29日）早上10時半至中午12時，到立法會出席特首互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。《香港01》直播。
望探討香港發展方向 深化國際交往合作
李家超表示，希望行政主導、愛國者治港融合之下，有宏觀角度探討國家發展戰略下香港發展方向，共同為香港做事。今次主題包括深化國際交往合作，他表示上任來多次外訪多個國家，發揮香港內聯外通優勢，而國際調解院將設在香港，明天（30日）舉行儀式，充分顯示香港調解實力，可促進香港國際交往合作。
另一主題是加快發展北部都會區，人口將會佔香港三分一，發展關乎香港長遠土地房屋、產業、競爭力發展，過去兩年多政府加快步伐發展，但對步伐仍心急如焚，希望與議員探討如何加快路徑。
第一節深化國際交往合作討論上，李家超表示兩星期前帶領香港及內地出訪中東兩國，訪問進一步建立港府與兩個國家的關係，代表團達成59項備忘錄，進一步推進人民交流。他表示，上任以來出訪多個國家，包括沙特、泰國、越南、秘魯等，每次都獲得充實成果，展示香港超級聯繫人、增值人角色，創造經濟新增長點的實際體會。他表示，香港可以從哪些方向繼續推進，期待與議員交流。
陳曼琪關注中東外訪後續政策
選委界陳曼琪關注特首有否轉化外訪中東法律業成果的後續政策；她建議政府建立協同機制，推動政策企業出海整合資源，未來法律界外訪團，加入更多中小律師行；加強信保局角色、促進法律界和企業對接等。
李家超：深化國際合作是所有人責任
李家超表示認同意見，律師會會長參與了今次中東訪問，並簽署合作協議，出訪時也有推廣國際法律合作，簽署多項協議和備忘錄。他指，每次訪問都會帶法律界、商界、專業人士高級代表，大致25到30人，否則運作會有問題，感謝他們的參與。
李家超說，有向代表團說過，最重要是打開政府大門，落實開大門的成果，是所有業界要共同努力爭取落實的。政府工作報告所指要「深化國際交往合作」，是香港所有能發揮力量的人的責任，政府是第一責任人，會盡量發揮領導作用。他又指，鼓勵法律界代表一齊去不同地方，鞏固加強法律協作。
黃錦輝關注香港國際會議偏重商業 學術會議少
選委界黃錦輝關注香港香港舉辦的國際會議偏重商業，著重學術及科研交流的大型國際會議較少，稱香港要建立國際創科中心與國際教育樞紐，建議李家超更著重推動大型學術會議，吸引全球科技人才和學者相互交流，了解香港實際情況。
李家超：美國學生受不公對待 盼展示香港教育成功
李家超認同黃錦輝的說法，「香港是一個多元社會，有多元優勢，不同領域都要搞」，應舉辦如國際教育、金融等林林總總等會議。他強調香港的教育優勢，「1100平方公里的地方有五個百強大學，但吸引力需要靠業界展示出來。」他續指政府只有一個，十五個局和十幾萬公務員應該一起努力。
梁美芬望港府說服阻撓香港加入RCEP的成員
經民聯選委界立法會議員梁美芬表示，期待明日調解院公約簽署儀式，特別是王毅及多個國家親臨見證，形容是國家送給香港很好的禮物。她指國際調解院設立運作是國家事權，建議特區推薦國家法專家給國家，推展不同法律體系的人給國家；規則上大灣區有不同法系，應該多參與國家調解院規則制定。她問及如何用國際調解院吸引資金人才，或者幫助加入RCEP等組織。
李家超指，梁美芬推進法治建設很用心、做了很多工作。他表示要不斷發揮影響力，凝聚不同國家及地區在這方面的人才，將整個生態圈擴大到全世界，認同將人才推薦給國家或調解院做重要崗位，各界可以推薦人才。對於RCEP，他表示香港積極加入的經濟網絡，會大量促進香港不同機遇，想聽梁美芬的議員，國際調解院成立如何增加加入RCEP優勢。
梁美芬指，下周有專家團被邀請到RCEP青年創業論壇，有機會表達香港一國兩制如何有利RCEP各個國家。梁表示，任何場合有機會說服RCEP成員，特別阻撓香港加入的，要讓他們了解香港的人及事務，可以打動不必要的障礙。
李家超：加入RCEP進程要談及香港優勢
李家超指，梁美芬發言啟發了他，加入RCEP進程都要談及香港優勢、如何貢獻到RCEP國家，香港的法治建設、法治優勢，應該在探討時提出，讓大家知道香港有何優勢，特別是解決商務爭端，國際調解院地位，甚至仲裁方面香港都排名第二，與另一個經濟體並排，仲裁涉及金額較其他地區大很多，香港仲裁國際性，其他地方可能仍處於區域性。