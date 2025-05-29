立法會直播｜李家超：美國學生受不公對待　盼展示香港教育成功

行政長官李家超今天（29日）早上10時半至中午12時，到立法會出席特首互動交流答問會，與議員討論深化國際交往合作和加快發展北部都會區兩個議題。《香港01》直播。



5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（鄭子峰攝）

望探討香港發展方向 深化國際交往合作

李家超表示，希望行政主導、愛國者治港融合之下，有宏觀角度探討國家發展戰略下香港發展方向，共同為香港做事。今次主題包括深化國際交往合作，他表示上任來多次外訪多個國家，發揮香港內聯外通優勢，而國際調解院將設在香港，明天（30日）舉行儀式，充分顯示香港調解實力，可促進香港國際交往合作。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

另一主題是加快發展北部都會區，人口將會佔香港三分一，發展關乎香港長遠土地房屋、產業、競爭力發展，過去兩年多政府加快步伐發展，但對步伐仍心急如焚，希望與議員探討如何加快路徑。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

第一節深化國際交往合作討論上，李家超表示兩星期前帶領香港及內地出訪中東兩國，訪問進一步建立港府與兩個國家的關係，代表團達成59項備忘錄，進一步推進人民交流。他表示，上任以來出訪多個國家，包括沙特、泰國、越南、秘魯等，每次都獲得充實成果，展示香港超級聯繫人、增值人角色，創造經濟新增長點的實際體會。他表示，香港可以從哪些方向繼續推進，期待與議員交流。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

5月29日，選委界立法會議員陳曼琪在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

陳曼琪關注中東外訪後續政策

選委界陳曼琪關注特首有否轉化外訪中東法律業成果的後續政策；她建議政府建立協同機制，推動政策企業出海整合資源，未來法律界外訪團，加入更多中小律師行；加強信保局角色、促進法律界和企業對接等。

李家超：深化國際合作是所有人責任

李家超表示認同意見，律師會會長參與了今次中東訪問，並簽署合作協議，出訪時也有推廣國際法律合作，簽署多項協議和備忘錄。他指，每次訪問都會帶法律界、商界、專業人士高級代表，大致25到30人，否則運作會有問題，感謝他們的參與。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

李家超說，有向代表團說過，最重要是打開政府大門，落實開大門的成果，是所有業界要共同努力爭取落實的。政府工作報告所指要「深化國際交往合作」，是香港所有能發揮力量的人的責任，政府是第一責任人，會盡量發揮領導作用。他又指，鼓勵法律界代表一齊去不同地方，鞏固加強法律協作。

5月29日，選委界立法會議員黃錦輝在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

黃錦輝關注香港國際會議偏重商業 學術會議少

選委界黃錦輝關注香港香港舉辦的國際會議偏重商業，著重學術及科研交流的大型國際會議較少，稱香港要建立國際創科中心與國際教育樞紐，建議李家超更著重推動大型學術會議，吸引全球科技人才和學者相互交流，了解香港實際情況。

李家超：美國學生受不公對待 盼展示香港教育成功

李家超認同黃錦輝的說法，「香港是一個多元社會，有多元優勢，不同領域都要搞」，應舉辦如國際教育、金融等林林總總等會議。他強調香港的教育優勢，「1100平方公里的地方有五個百強大學，但吸引力需要靠業界展示出來。」他續指政府只有一個，十五個局和十幾萬公務員應該一起努力。

5月29日，經民聯選委界立法會議員梁美芬在立法會特首互動交流答問會上向李家超發問。（直播截圖）

梁美芬望港府說服阻撓香港加入RCEP的成員

經民聯選委界立法會議員梁美芬表示，期待明日調解院公約簽署儀式，特別是王毅及多個國家親臨見證，形容是國家送給香港很好的禮物。她指國際調解院設立運作是國家事權，建議特區推薦國家法專家給國家，推展不同法律體系的人給國家；規則上大灣區有不同法系，應該多參與國家調解院規則制定。她問及如何用國際調解院吸引資金人才，或者幫助加入RCEP等組織。

李家超指，梁美芬推進法治建設很用心、做了很多工作。他表示要不斷發揮影響力，凝聚不同國家及地區在這方面的人才，將整個生態圈擴大到全世界，認同將人才推薦給國家或調解院做重要崗位，各界可以推薦人才。對於RCEP，他表示香港積極加入的經濟網絡，會大量促進香港不同機遇，想聽梁美芬的議員，國際調解院成立如何增加加入RCEP優勢。

梁美芬指，下周有專家團被邀請到RCEP青年創業論壇，有機會表達香港一國兩制如何有利RCEP各個國家。梁表示，任何場合有機會說服RCEP成員，特別阻撓香港加入的，要讓他們了解香港的人及事務，可以打動不必要的障礙。

5月29日，行政長官李家超到立法會出席特首互動交流答問會。（直播截圖）

李家超：加入RCEP進程要談及香港優勢

李家超指，梁美芬發言啟發了他，加入RCEP進程都要談及香港優勢、如何貢獻到RCEP國家，香港的法治建設、法治優勢，應該在探討時提出，讓大家知道香港有何優勢，特別是解決商務爭端，國際調解院地位，甚至仲裁方面香港都排名第二，與另一個經濟體並排，仲裁涉及金額較其他地區大很多，香港仲裁國際性，其他地方可能仍處於區域性。