社民連解散｜陳寶瑩：面對現實強大政治壓力　社民連已經走到盡頭

社會民主連線日前宣佈解散，今天（29日）會見傳媒解釋決定。主席陳寶瑩表示，明年五月一日是成立二十周年，形容「可惜生存不到那個日子」，解散是基於面對現實強大的政治壓力。陳寶瑩說社民連秉持的是「沒有抗爭哪有改變」的非暴力手段，爭取各種社會保障政策，例如最低工資，形容過去二十年社民連從來不缺席社會重要事件，包括爭取雙普選直至權力歸於人民，鼓勵市民積極參與政治。



她指，社民連過去經歷了領導層的變化、公民組織凋零，但仍然堅持發聲，艱難前行，到今日已經走到盡頭，是有愧於心，明白現時情況下，社民連會被指是「自願解散」的組織，但希望與全香港所有無權無勢者共勉，繼續為自己的信念發光。



人民力量及社民連。（資料圖片）

社會民主連線上周五（27日）宣布解散，主席陳寶瑩表示「明年是社會民主連線成立廿周年，但是，我們未能生存到這個日子」。據悉社民連事前收到有關方面「提示」。

社民連在2006年成立，走左翼路線，主張反對官商勾結、擁護主權在民、維護基層權益，曾以議會抗爭「掟蕉」聞名，強調議會內外「沒有抗爭，哪有改變」，又曾發起「五區公投」，亦經歷宣誓風波令議席清零，初選案一役成員「長毛」梁國雄、岑子杰入獄。

選舉改制後，社民連率先表態不再參選。惟近年仍活躍於社會，是少數仍不時請願擺街站的政團，由輸入外勞、最低工資，以至言論自由的議題均有觸及。