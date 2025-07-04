培僑中學獲贈天安門廣場國旗　卓永興：如傳遞火炬傳承愛國精神

培僑中學今日（4日）舉行儀式，喜迎2023年7月24日在北京天安門廣場升起的國旗。當日亦是國家主席習近平回信培僑中學學生的日子。政務局副司長卓永興在儀式上致辭指，培僑中學接過從北京天安門來的國旗，將愛國精神傳承並宣揚到香港其他學校，希望更多同學們在國旗下茁壯成長，把握香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，裝備自己，貢獻國家及香港。



卓永興認為香港學生作為香港未來的主人翁，他們要把握香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以裝備自己，貢獻國家及香港。（政府新聞處）

獲贈2023年7月24日升起國旗 同日習近平回信培僑學生

培僑中學於今年7月1日組織60名師生代表團到北京參加天安門升旗儀式，獲北京市人民政府天安門地區管理委員會贈予2023年7月24日在天安門廣場升起的國旗，習近平在同一天回信培僑中學高一級學生，勉勵他們結合讀萬卷書行萬里路，「深刻認識世界發展大勢，深入了解祖國的歷史文化與現實國情，厚植家國情懷，錘煉過硬本領，早日成為可堪大任的棟樑之才，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量」。

卓永興指，北京市人民政府天安門地區管理委員會在今年7月1日向培僑中學贈送國旗。（政府新聞處）

培僑中學今日在校內舉行「習主席回信培僑中學高一學生兩周年、培僑中學喜迎北京天安門廣場升起的五星紅旗及紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動。卓永興應邀出席。他致辭引述習近平指，「愛國主義是中華民族精神的核心，廣大香港同胞素有愛國愛港光榮傳統，這是『一國兩制』行穩致遠的重要基礎」。

卓永興：作為香港未來主人翁，要把握優勢裝備自己

卓永興稱，習主席回信兩周年在即，他勉勵同學們要好好牢記當中的精神和指導，繼續深入了解祖國悠久的歷史、優秀的文化和現實國情，鞏固對國家和中華文化的認識和認同，同時亦要深刻認識世界發展大勢。

作為香港未來的主人翁，要把握香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，以裝備自己，貢獻國家及香港。 政務司副司長卓永興

卓永興又表示，培僑中學接過從北京天安門來的國旗，意義重大：這猶如奧運會的運動員傳遞火炬，將愛國精神傳承並宣揚到香港其他的學校，讓更多同學們在國旗下茁壯成長，為民族復興、建設香港付出青春的力量。

特區政府曾舉辦「國家主席回信香港學生的重要精神」分享會。（政府新聞處）

按《中華人民共和國國旗法》的規定，國旗的通用尺度有五種，最大一種長2.88米、高1.92米；而天安門廣場上升掛的國旗則是個特例，長5米、寬3.3米，是全國升掛的國旗中最大的。為傳承紅色基因，部分使用過和具有特殊歷史節點的天安門國旗，會贈送給政府機關、學校等。