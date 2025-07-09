享和街爭錶位．拆局｜車房「私有化」公共車位誰之過？

近日，荃灣享和街一宗因咪錶泊車位引發的駕駛者與車房職員爭執事件，在網絡上迅速發酵，引起網民熱議。這場看似尋常的街頭糾紛，實則體現了香港長期存在的兩大問題：一是市區泊車位供不應求，二是法規對汽車工場經營等特定行業的規範，並未切合行業本身的實際需求。今次事件中，涉事車房出入口卻是咪錶泊車位，變相令車房出入口長期堵塞。類似情況在全港各區並不罕見，司機尋找合法泊位的權利與車房維持營運暢通的需求正面碰撞，其背後的根本問題值得深思。



7月6日午11時許，警方到荃灣享和街「洗太平地」，打擊違泊及逾時入錶行為，票控違例車輛。（黃學潤攝）

根據運輸署數據，截至2024年底，全港有約20,211個咪錶泊車位。然而，香港領有牌照的私家車總數超過60萬輛。懸殊的供需比例，使得每一個公共泊車位都成為稀缺資源，任何形式的佔用都極易觸發矛盾。

事實上，爭咪錶位的事件不時見諸報端，荃灣亨和街發生的衝突只是冰山一角。事件中車房職員企圖阻止駕駛者正當泊車，因而受到網民「公審」，警方隨後亦到事發街道「洗太平地」，打擊違泊。但從另一個角度看，車房若要正常經營，外在環境理應便利車輛進出工場，為何竟會有車房在咪錶位後面開門做生意？相關法規是否存在漏洞？

根據運輸署的《咪錶泊車位地區分佈表》，截至去年12月，全港擁有20,211個咪錶泊車位。另一方面，運輸署公布的數據顯示，去年已登記的私家車數量高達46,709輛，突顯了泊車位供不應求的現狀。（資料圖片/林朗天攝）

法例嚴管車房内部安全 卻忽視外部環境需求

現行法規對車房的管理呈現出明顯的「內外失衡」。車房的營運需符合多項法例要求，並受到政府部門的監管。例如，汽車維修工場必須遵循《消防條例》的嚴格要求，包括安裝自動灑水系統、消防喉轆、應急照明及火警警報系統等，以確保工場內部安全。此外，車房也受到多項環境法例的約束，例如《空氣污染管制條例》規定，車房排放的空氣污染物，如噴漆氣味，不得對周圍環境造成滋擾或污染。

《城市規劃條例》則列明，小型車房面積不得超過100平方米，中型車房面積則在100至200平方米，而大型車房面積則要超過200平方米。此外，條例又列明車房必須提供至少2個停車位，或每150平方米的工作間或總樓面面積至少提供0.75個停車位，同時要求將所有必需設施，包括停車設施必須設置於處所內，避免佔用街道。

根據《城市規劃條例》，小型車房面積不得超過100平方米，中型車房面積則在100至200平方米，而大型車房面積則要超過200平方米。（資料圖片）

儘管目前有多項法例規範車房的運作，但大部分規定僅針對車房內部設施，對於外圍環境的要求卻相對缺乏，亦都未清楚説明車房門口是否應設置咪錶泊車位。在法例的漏洞下，車房往往利用門前的咪錶位作為「臨時停車區」，實質上將公共資源「私有化」，從而引發與其他車主的衝突。

霸佔咪錶位情況長期存在 荃灣事件乃冰山一角

享和街爭錶位事件另一爭議熱點是，有網民發現車房以膠凳、雪糕筒霸佔公共錶位已超過十年。這個情況同樣屬冰山一角。長期以來，商戶利用雪糕筒、膠凳、貨物等雜物霸佔路旁咪錶位的情況在全港各區屢見不鮮，立法會亦曾多次就此問題進行質詢。

運輸及物流局局長陳美寶及運輸署署長李頌恩。（洪戩昊攝）

運輸及物流局局長陳美寳上月便曾在立法會就此類問題作出回應。她表示，政府一直致力打擊非法霸佔咪錶位的情況，例如警務處巡查各區咪錶，對沒有繳費入錶的地點採取執法行動，並且於地區層面與有關部門如運輸署保持密切聯繫，持續監察。

她續指，根據《簡易程序治罪條例》第4A條，任何人無合理解釋留下東西，例如放置卡板或店鋪貨物霸位，並對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害，可被處以第四級罰款，即25,000元，或監禁三個月。

現實是，儘管政府一直強調執法決心，但爭端周而復始出現，證明現實中要有效執法困難重重。