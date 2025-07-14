日本城魏麗霞專訪｜零售業｢窒息｣盼政府帶頭減租　市況艱難須扶持

【日本城／裝修／減價／清貨】全港有超過300間門店的日本城，創立34年突然引起全線結業的疑雲。源於多區分店貼上「裝修清貨」、「租約期滿」減價，日本城母企國際家居零售有限公司澄清，結業傳言不符事實，公司財務狀況穩健，持續保持盈利。



公司主席魏麗霞接受《香港01》專訪時透露，近期只有個位數店舖結業，源於少數業主不肯減租，包括房署轄下石硤尾邨的分店。她說，目前零售環境很需要業主與租客互相支持，「唔可以剩係租客自己諗，業主都必須要做」，希望政府響應全國政協副主席梁振英的呼籲帶頭減租，憶起疫情期間政府也願減租，「宜家艱難過疫情，點解唔減？政府扶持好緊要。」



展望未來，她透露日本城順應「輕消費」的趨勢，將提供更便宜、更具性價比的貨品，坦言香港人消費雖保守，但非不願消費，只是難與網購平台鬥，希望建立一種「入到嚟買嘢無壓力，買幾十蚊都好Happy（開心）」的消費模式。



大埔新達廣場日本城分店貼出「租約期滿，全場5折」。（香港01讀者林女士攝）

今次誤傳日本城結業，引起廣泛關注。魏麗霞接受《香港01》專訪時笑言由於結業是熱門話題，她多謝社會對日本城的關注，惟集團現金流非常穩健，透露多區分店推出優惠，甚至清貨，其中一個原因是考慮到租金難捱，近期有數間店舖因業主不肯減租而決定結業。

如果咩都唔變，肯定窒息至死。香港零售業經營成本過去多年重，難同內地競爭。政府需要諗諗點樣支持我哋。 魏麗霞

她說，大部分業主都願意減租，幅度高達三至五成，都是透過雙方協商達成，很多時業主都不會主動減租，「如果真係得唔到業主支持我哋，睇返商店狀況，唔排除個別店舖係會唔做」，坦言面對目前具挑戰的零售環境，很需要業主與租客互相支持，「唔可以剩係租客自己諗，業主都必須要做」，深信齊心合力才能做好市道。

魏麗霞接受《香港01》專訪時透露，近期只有個位數店舖結業，源於少數業主不肯減租，包括房署轄下石硤尾邨的分店。

全面結業的謠言已澄清，但個別店舖難逃一劫。其中，日本城位於石硤尾邨的分店結業，魏麗霞解釋因為房屋署「一毫子唔減租」，無奈結業收場，語重心長呼籲「如果政府唔帶頭減租，會好失望」，憶起新冠疫情期間政府也從善如流願意減租，目前經營環境較疫情時更艱難，對於不減租感莫名其妙，希望響應全國政協副主席梁振英的呼籲減租。

當年新冠疫情時都願減租，宜家艱難過疫情，點解唔減？我哋可以靠自己去變，好多同業未必有時間同能力改變，政府扶持好緊要。 魏麗霞

日本城灣仔分店推出優惠清貨。（歐陽德浩攝）

各間分店商討減租進度不同，魏麗霞決定部分存貨太多的店舖，必須先行推出優惠清貨，以免不續約時才找數十輛貨車搬走貨物。

客人消費比較保守，經濟有啲不確定性，輕消費係一個趨勢，我就順住潮流，入到嚟買嘢無壓力，買幾十蚊都好Happy（開心）嘅消費模式，香港係需要嘅。 魏麗霞

大埔墟日本城分店貼出「裝修清貨，全場5折」。（香港01讀者林女士攝）

扎根香港三十幾年，經過咁多次風浪，今次會好積極變身。喺消費唔係咁暢旺情況下，都令到客人喺日本城有輕鬆消費。 魏麗霞

展望未來，日本城將會「從人到貨」大改造，勢必「全面新低價」。魏麗霞透露要順應潮流推出性價比更強的產品，「唔會低過十蚊，八蚊十蚊可能有啲，但唔會係全部都八蚊十蚊」，舉例集團採購旅行插頭時，考慮到市民「輕消費」習慣，可能不再需要多功能，「唔使又Type C，又USB，又有幾個插」，有助降低售價，如數十元便買到，坦言香港人不是不願消費，只是較為多選擇，門店難與網購平台鬥。