香港競爭力重返三甲　丘應樺籲思考如何適應下半年貿易環境不明朗

瑞士洛桑國際管理發展學院的《2025年世界競爭力年報》，香港的全球競爭力重返三甲。不過，商務及經濟發展局局長丘應樺今日（20日）在商台節目《政好星期天》表示，下半年貿易環境不明朗，對於本港市道低迷，丘應樺稱企業應思考在環境改變下「自己點適應改變」，政府亦發展電商助企業轉型。



丘應樺表示，投資推廣署三年內已引入1300間企業，屬於超額完成。他又指，面對地緣政治和美國關稅政策，海外企業對香港營商環境仍然很有信心，政府亦會繼續發展電商助企業發展。



丘應樺表示，投資推廣署三年內已引入1300間企業，屬於超額完成。（資料圖片/盧翊銘攝）

丘應樺今早（20日）接受電台訪問節目時指，本屆特區政府上任時設定目標，計劃2023-2025年3年內引入1130間企業。截至今年上半年，投資推廣署已引入1300間企業，當中630間來自內地，其餘有600多間來自美國和英國等其他國家，並已引進1600億元資金，創造1.9萬個職位，均超出目標，可見面對地緣政治和美國關稅政策，海外企業對香港營商環境仍然很有信心。

丘應樺指，本港5月的商品整體出口和進口貨值分別按年升15.5%及18.9%，升幅亦較上一個月快。他指，對於下半年全球貿易環境，有許多不明確因素。他又指，雖然進出口數據回升，但往後勢頭仍要視乎中美關稅政策。

丘應樺續指，很多海外國家希望透過香港平台走入大灣區市場，而香港也會協助內地企業走出東南亞。他表示，往後會維持歐美國家市場，同時開發東歐、中歐、中亞和拉丁美洲經濟體的市場，目前計劃在馬來西亞及沙特阿拉伯設立經貿辦，並正與埃及商討《投資保護協定》，期望拓展至更多的國家及經濟體系，擴大香港經貿網絡，為企業走出去提供更大保障。

結業潮持續，被問及對本地市道看法，丘應樺指疫後消費模式改變，但北上消費非新趨勢，籲做生意「求變應變識變」，多探求創新產品，又指亦有餐飲食肆受歡迎。他續稱政府有不同專項基金助企業轉型，亦發展電商助零售業找新出路。