奢侈品免稅商DFS尖東門市8.31結業　集團︰全球門店戰略評估結果

【結業潮／零售業／DFS／尖東／內地旅客】國際知名的奢侈品零售免稅商DFS，將於今年8月31日結束尖東華懋廣場門店，目前只餘下尖沙咀廣東道旗艦店及銅鑼灣分店。根據DFS寄給旅行社的內部信件，集團基於全球門店網絡戰略評估結果，因此決定關閉尖東店，並承諾將持續投入餘下門店的體驗升級。



有旅遊業界人士透露，據他了解結業只因「租約期滿」，與其他原因無關。翻查資料，疫情期間有消息指DFS與華懋廣場簽署「可加可減」租約，若客流量不標達時可獲減租，反之月租可高達828.8萬元。



DFS（Duty Free Shoppers）將於今年8月31日結束尖東華懋廣場門店。（DFS官網圖片）

DFS在香港餘下兩間店，包括銅鑼灣美妝概念店。（DFS官網圖片）

基於全球門店網絡戰略評估結果決定關閉尖東門店

近日內地社交平台小紅書流傳，國際知名的奢侈品零售免稅商DFS（Duty Free Shoppers），將於今年8月31日結束尖東華懋廣場門店。根據DFS寄給旅行社的內部信件，集團基於全球門店網絡戰略評估結果，因此決定關閉尖東門店。

DFS並在信中指，尖東店曾為DFS集團戰略佈局的重要支點，然而當前市場態勢逼使重新配置資源，聚焦香港兩大核心門店，即DFS廣東道旗艦店及銅鑼灣美妝概念店。

根據DFS寄給旅行社的內部信件，該公司基於全球門店網絡戰略評估結果，因此決定關閉尖東門店。 （小紅書圖片）

DFS稱堅守服務品質 持續投入兩門店的體驗升級

DFS又指，上述兩店憑藉優勢場的地理位置與提升體驗，將更高效服務客群，深化DFS在香港市場的戰略步署。DFS將堅守對品質服務的承諾，持續投入兩門店的體驗升級，並積極探索新興市場的機遇，以滿足消費持續的變化，歡迎旅行社到廣東道旗艦店繼續支持。

旅遊界人士透露尖東店結業只因「租約期滿」

究竟DFS尖東店結業，是否與內地團消費力減少有關。有旅遊業界人士透露，據他了解結業只因「租約期滿」，與其他原因無關。

DFS在香港餘下兩間店，包括尖沙咀廣東道旗艦店。（DFS官網圖片）

有消息指尖東店月租可高達828.8萬元

翻查資料，DFS早於2007年起租用華懋廣場的舖位，其後2014年再擴充至面積5.7萬平方呎。不過疫情期間，由於受到封關措施影響，該店面臨沉重的經營壓力，當時有消息指DFS與華懋廣場簽署「可加可減」租約，客流量不標達時可獲減租，反之月租可高達828.8萬元。

目前DFS在全球擁有44間門店，匯聚多個奢侈品牌，包括時裝、珠寶、腕錶、配飾、美妝等。不過近年似乎在縮減規模，例如澳門新馬路M8商場分店已在上月結業。