仁安大廈停電｜搶修3日復電　麥美娟：法團及管理公司負責任維修

本港本周二（7月29日）連場暴雨，天文台先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號。觀塘康寧道23號仁安大廈電錶房疑受暴雨影響，電箱懷疑短路冒煙，99戶人及部分地舖無電。民政及青年事務局局長麥美娟今（8月1日）在社交平台發文指，大廈於今凌晨已復電，並稱仁安大廈業主立案法團及物業管理公司負責任地進行維修並與業主保持溝通，在短時間內召開緊急業主大會並委托電工施工。民政處協調發展局工務科、機電工程署及中華電力提供技術支持，最終快速完成了電力工程。



觀塘仁安大廈電錶房有電箱懷疑短路冒煙，大廈及周邊多間地舖供電受到影響。(翁鈺輝攝/資料圖片)

麥美娟的帖文指，仁安大廈停電事故嚴重影響居民生活。各政府部門、區議員和關愛隊等各方迅速行動、通力協作，為居民提供全方位支援。大廈已於8月1日淩晨全面恢復電力供應，絕大部分受影響商戶也已恢復營業。

事故期間，觀塘民政處聯同多名區議員及7支關愛隊迅速響應，向居民發布信息、提供協助，並多次上門逐戶了解需求、分發生活物資。區議員積極動員地區資源，尋求更快捷的搶修方案。觀塘民政處也多次召開跨部門會議，與水務署、社會福利署、消防處、警務處商討支援措施，包括設立緊急支援站、派社工上門探訪、開放臨時庇護中心並安排接駁巴士，由香港明愛運營的社區客廳也連續數天通宵為居民提供休息場所，其間共有59名居民使用了臨時庇護中心及社區客廳。

仁安大廈業主立案法團及物業管理公司也負責任地進行維修並與業主保持溝通，在短時間內召開緊急業主大會並委托電工施工。民政處也協調發展局工務科、機電工程署及中華電力提供技術支持，最終快速完成了電力工程。