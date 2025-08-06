監獄規則｜立法會小組委員會開始審議　鄧炳強：修訂合理、必需

立法會審議《2025年監獄(修訂)規則》小組委員會今日（8月6日）召開首次會議，保安局局長鄧炳強在開場發言中表示，根據人大《5.28決定》及《香港國安法》的相關規定，香港特區有責任持續穩步完善維護國家安全的法律體系，加上《監獄規則》已實施超過70年，有必要檢視其是否切合維護國家安全和現代監獄管理的需要。



鄧炳強又強調，修例方案內不同的條文，在其他實行普通法的司法管轄區，包括美西方國家等亦有類近的法律要求。特區政府的方案對任何基本權利和自由可能造成的限制，均基於上述的基本原則，並且屬合理、必需和相稱，在維護國家安全、保障公共安全及公眾秩序，和保障個人權利和自由之間取得合理平衡。



管浩鳴促局方有關釐清專職教士問題（立法會直播）

限制專職教士探訪設時限 鄧炳強：不會終身禁止

小組委員會原訂昨日舉行首次會議，但因黑雨關係取消。鄧炳強首先感謝委員會成員在立法會暑假休會期間仍開會審議《監獄規則》修訂。選委界議員管浩鳴對修例表示支持，他提及專職教士的問題，希望局方釐清若某專職教士被禁止提供某項宗教服務，是否永遠禁止抑或是某特定時間後可再次接觸。鄧炳強回應指視乎個案而定，會明確列明限制個別專職教士與在囚人士接觸或舉行宗教活動的時限，不會終身禁止。

管浩鳴促局方有關釐清專職教士問題（立法會直播）

「私飯」造成特權 鄧炳強：多國已取消

飲食界議員張宇人關心廢除「私飯」會對業界（11間私飯供應商）造成影響。鄧炳強回應指許多國家，如英國已取消私飯制度。他強調私飯造成特權問題，對監獄管理造成不利。他指以往有人私飯運送違禁品，徒增人手管理問題。

葉劉淑儀問及局方如何界定「朋友」定義（立法會直播）

親友探訪依兩大原則 但若違國安任何身分均會禁

新民黨主席葉劉淑儀提及在囚人士若因健康理由而需要特別餐，問及局方修訂後的安排。她又指所謂「朋友」定義廣闊，即使從未見面亦可以是朋友，問及局方修訂後的定義。

鄧炳強回應若因健康理由而需要特別餐，會按照懲教署醫生指引安排相關膳食和藥物。至於「朋友」定義，他表示，新訂立兩大原則作準，其一，是否幫助在囚人士改過自新；其二，是否有助在囚人士十與家庭、社會聯繫或有助精神或物質上支援。如果符合這兩項原則，基本上可以獲批，但若有人在探訪期間作出不利國家安全行為，無論任何身分都會禁止。

修例採「先訂立後審議」 7月18日已生效

今次修例以「先訂立後審議」方式進行，已在7月18日刊憲並即時生效，主要涉及以下幾方面：

第一，賦權懲教署對個別專職教士與在囚人士的接觸或舉行宗教活動，施加限制；

第二，懲教署可以為維護國家安全等特定情況所需，而根據裁判官發出的手令限制在囚人士與個別法律代表的聯繫，以更好維護國家安全和司法公正；

第三，廢除候審在囚人士可穿私人衣服及進食「私飯」的制度；

第四，懲教署人員以維護國家安全、維持監獄的保安、秩序和紀律等「主要目的」，有權審查在囚人士收發的信件；處置來自監獄以外的刊物；中止某名在囚人士與其他在囚人士交往；和向候審在囚人士供應消遣品的安排；

第五，訂立機制，防止有人抗拒或阻撓懲教署人員執行職務，確保他們可以執行確保安全羈押在囚人士、維持監獄保安和監獄運作的職責。

小組委員會今日已完成對《2025年監獄(修訂)規則》條文逐項審議的程序，按委員在會議上商定，個別委員若擬提出修正案，須於周五（8月8日）下午5時前，將擬稿以電郵送交立法會秘書處。秘書處會要求政府當局就修正案擬稿提供書面回應，並將相關文件以傳閱方式送交委員考慮。