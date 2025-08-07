穩定幣助抗美元霸權？　姚志勝倡趁勢編製香港金融發展白皮書

《穩定幣條例》在本月1日正式生效，標誌着香港在建立透明、合規的虛擬資產市場方面邁出了關鍵一步，同時也為香港發揮國際金融中心角色、助力人民幣國際化帶來新的戰略機遇。全國政協常委姚志勝指出，香港應藉此契機編製金融發展白皮書，為未來五至十年確立清晰的戰略藍圖，力求超越倫敦，成為與紐約並駕齊驅的頂級國際金融中心。



姚志勝認為，香港作為金融中心的定位，應由以美元為基礎，發展為兼容人民幣和美元的「雙基礎」，白皮書需承接國家「十五五」規劃及金融強國建設安排，由行政長官親自主導編製，並作為向中央負責的重要內容。



身兼中國和平統一促進會香港總會會長的姚志勝，今日（8月7日）在《明報》發表專欄文章指出，國際金融界將香港《穩定幣條例》與俗稱「天才法案」的《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》相提並論，最重要原因是國際社會對香港背後之中國經濟發展廣闊前景的高度重視，對香港在人民幣國際化所擔當的角色抱有很高期待。

2025年7月18日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署「天才法案」（Genius Act）前發表講話，該法案將為穩定幣加密貨幣制定監管框架，並擴大對該行業的監管。（Reuters）

由美元主導 發展為人民幣和美元「雙基礎」國際金融中心

姚志勝認為，香港是時候就金融發展編製白皮書，並在今年施政報告明確宣布和發表具體安排。他就此提出四點主要看法和建議，包括：

一，白皮書應確立香港金融發展的兩大戰略目標：一是香港由現在以美元為基礎的金融中心，發展成為同時以人民幣和美元為基礎的「雙基礎」國際金融中心；二是超越倫敦，成為與紐約並駕齊驅的國際金融中心。

二，以發展人民幣穩定幣和擴大發行人民幣債券兩大重點，加快推進人民幣國際化。

三，白皮書需承接國家「十五五」規劃及金融強國建設安排，對香港金融發展制定5年規劃部署，並描繪10年願景藍圖，以確保落實金融發展目標。

四，行政長官應親自主導編製落實白皮書，並作為向中央負責的重要內容。

金管局總裁余偉文表示，穩定幣作為支付工具，通過監管而逐漸進入傳統金融體系。（資料圖片）

關稅戰催化「去美元化」 香港成人民幣貿易結算「試驗田」

姚志勝指出，美國發動全國貿易戰，最重要的本錢就是美元霸權，但特朗普政府肆無忌憚對全球180多個貿易對象加徵關稅，激發一些國家進一步推動「去美元化」。他引述美國知名經濟學家薩克斯（ Jeffrey Sachs）預測，10 年後國際結算體系裏，人民幣及其他貨幣可能將扮演更重要角色，而屆時香港亦可能在很大程度上不再是以美元為基礎的金融中心，而是以人民幣為基礎的金融中心。

姚志勝表示，香港金融發展的重要目標，正是同時以人民幣和美元為基礎，這不僅是香港自身的現實需要，更是國家作為世界第二大經濟體，並將成為世界第一大經濟體的迫切要求。他進一步分析，香港實施穩定幣條例，為錨定離岸人民幣的穩定幣提供合規「試驗田」和發展基礎，不僅有利人民幣穩定幣成為跨境支付和貿易結算的新工具，吸引更多國際貿易使用人民幣計價，擺脫對SWIFT美元支付系統的依賴，而且能夠吸引加密貨幣投資者與機構持有人民幣資產，擴展離岸資金池，強化人民幣的投資貨幣功能。

姚志勝（香港教育工作者聯會提供圖片）

姚志勝：白皮書應作為特首向中央負責的主要內容

香港亦需要發展債券市場，特別是增加發行人民幣債券，擴大離岸市場資產規模，吸引國際投資者參與。姚志勝比較道，香港在穩定幣方面已走在倫敦前面，債券市場則比倫敦稍遜一籌，若在國家支持下強化發展債券市場，不僅有利人民幣國際化，而且會助力香港於短期內超越倫敦，成為全球第二大國際金融中心。

姚志勝總結，金融是香港命脈，更是國家所重。金融發展白皮書應由行政長官親自主導制定、督導落實，並作為行政長官向中央負責的重要內容。中央加強對香港金融發展規劃的指導和支持，不僅能夠防止由選舉產生的各任行政長官「自行其是」，保證規劃實施的連續性，而且可以運用國家之力，支持香港達至金融發展的戰略目標。