施政報告｜李家超拍片談招商引資不停步　與內地商界開發新興市場

新一份施政報告下月發表，外界關注提振經濟措施。行政長官李家超表示，截至上月底本地註冊公司逾150萬間，非香港公司逾1.5萬間，均創歷史新高。他說香港憑獨特雙向平台角色，成為外資來港創業及內地企業進軍海外的橋樑，形容「面對複雜多變的地緣政治挑戰和新貿易格局，招商引資的步伐不會停，只會越走越穩、越快」，將與內地商界攜手開發更多新興市場，加強「超級聯繫人」功能，提振本地經濟。



兩年半引進1333間企業來港

李家超在社交平台Facebook發布片段，提及2023年1月至2025年7月，投資推廣署協助1333間企業來港開設或擴展業務，引進1740億元直接投資，創造1.9萬職位。李家超形容香港是具穩定及潛力無限的消費市場，可作試水跳板，助外地企業開拓內地市場，駐港公司總數不斷創新高，亦為本地經濟注入動能，會繼續吸引更多海內外企業來港發展業務。」

面對複雜多變的地緣政治挑戰和新貿易格局，我們招商引資的步伐不會停，只會越走越穩、越快，為本地經濟帶來更多動能，除了中東和東盟國家，我們未來會繼續開發更多具有潛力的新興市場。 李家超

與內地商界攜手開發新興市場

今年五月，李家超首次孖內地企業訪問卡塔爾和科威特，包括20多名來自浙江、福建和廣東等企業家，連同本地工商界，涵蓋金融、工商、貿易、基建、創科、運輸物流等範疇。

李家超表示香港除了擅長將企業「引進來」，亦是深受內地企業重視的「走出去」平台，近年積極聯合香港和內地商界，認識不同市場，包括中東及東盟國家，未來亦會繼續攜手開發更多具有潛力的新興市場，為本地及內地商家拓展商機，平衡投資組合，抵禦地緣政治挑戰。

不少外資企業在香港找到商機開店並不斷擴張；亦有不少內地企業信賴香港能力，聯同「港隊」共同探索海外新興市場。 李家超

馬時亨倡審視新市場策略 應對地緣挑戰

貿發局主席馬時亨亦在片中亮相，提到李家超去年帶團訪東盟中東非常好，達到「內聯外通」，內地企業亦因為中東之旅促成很多生意，香港發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。他亦建議審視新市場策略，應對地緣挑戰。

片段中，邀請了兩間「過江龍」公司訪問，其中包括2022年來港開設四間分店的新加坡大型室内主題遊樂場Kiztopia。公司香港區總監吳曉春在片中表示很認同特首提到香港處於經濟轉型期，中小企要很積極改革，要不斷有創意加上優質服務。

物流自動駕駛公司西井控股(香港)首席執行官楊銘，亦在片段中亮相，她早前亦隨李家超出訪，認為香港繼續保持區域優勢和金融便利度，可以「借港出海」。