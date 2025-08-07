施政報告2025｜工總主席團見特首　促助中小企轉型開拓新市場

香港工業總會（工總）主席團今（7日）與行政長官李家超會面，闡述對2025年《施政報告》的建議。工總常務副主席陳祖恒透露，他在會上表示期望新一份《施政報告》繼續協助本港企業做好升級轉型，例如繼續優化「新型工業化資助計劃」等資助計劃，研究為小額項目再加快審批和簡化申請流程，助本港中小企業迅速抓住市場機遇。



工總日前提交《施政報告》意見書，提出三大範疇政策倡議，聚焦創新創業、北部都會區發展及區域合作，旨在發掘經濟新增長點，對接國家戰略，打造國際創科中心，助中小企應對經貿挑戰，強化香港「超級聯繫人」角色。



陳祖恒：香港可更主動助內地企業「拼船出海」

身兼紡織及製衣界立法會議員的陳祖恒在社交平台發文稱，他向特首指出，內地不少省市正為「十五五」規劃進行調研，對於利用香港國際化優勢去推動所在省市發展作出重要部署，香港可以更主動從行業規劃角度做好對接，「拼船出海」。

陳祖恒舉例指，在特區政府支持下去年圓滿舉行的首屆「香港時裝薈」，從紡織、製衣及時裝業界角度深化國際交往合作。他建議政府加大支持如香港時裝協會等行業單位，與海內外相關政府及行業單位深度對接，做好國際推廣和締結交往合作的工作，以香港所長，助力國家和香港業界的高質量發展。

工總上周已就2025年《施政報告》向特首提交意見書。工總主席莊子雄認為，全球政經格局急劇轉變，特區政府必須在鞏固傳統優勢的同時，加快推進創新科技、高增值產業與新型工業化發展。

工總指香港外向型經濟需多元發展，提升競爭力。在創新與創業範疇，建議政府推動銀髮經濟，提供企業誘因參與「銀色品質保證」，並促進企業、研究機構及醫療機構合作開發長者醫療產品。

工總建議參照機管局 設立北都創科產業發展管理局

工總又敦促政府加快北部都會區（北都）建設，建議參照《機場管理局條例》，設立「北都創科產業發展管理局」，管理新田科技城等片區土地運用、招商及人才政策，採「先行先試」原則打破行政障礙。同時，亦建議聚焦先進材料、大健康、食品科技及綠色產業，利用AI、大數據等技術，建「小而精」新型工業格局，並制定《香港人工智能產業發展策略》，跨部門頂層規劃AI目標。

工總還倡議香港加快加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）及《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA），設立數字經濟貿易互認機制，提升數字貿易競爭力。工總支持政府建大宗商品生態圈，更建議專注「綠色金屬」如銅、鋰交易，成立「大宗商品策略委員會」，匯聚中外參與者，利用數碼金融如穩定幣推動跨境效率，探索結算掛鈎可行性。