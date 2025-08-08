施政報告｜廠商會見特首　倡建港版「專精特新」機制扶持中小企

香港中華廠商聯合會今日（8日）與行政長官李家超會面，提交2025年《施政報告》建議書，主題為「融通內外．創新突圍」。其中高度關注新型工業化中長期規劃，倡議將「專精特新」作為策略主軸，對標內地做法制定港版評價標準及認可機制，分梯度扶持中小企。



廠商會提出逾100項建議，涵蓋強化國際聯通、對接國家策略、推動創科新型工業化、北部都會區建設及支援中小企等七大方向。廠商會會長盧金榮強調，在全球經濟劇變下，香港須緊扣國家戰略，促進傳統產業轉型及拓展新興動能，鞏固「內聯外通」樞紐角色。

廠商會會長盧金榮高度關注新型工業化中長期規劃，倡將「專精特新」作為策略主軸。（林子明攝）

為推動創科成果商品化，廠商會促建「港版中試」平台，聚焦企業需求，提供中游轉化服務。「中試」即「中間性試驗」，是指科研成果後續的實驗，以及在大批量生產前的測試調整。廠商會建議設立中試促進基金，資助非牟利機構建平台，強化中試人才培訓，將相關專業納入「人才清單」及院校課程。在政府資助項目中強制中試服務採購，並納入創科基金撥款條件。同時，打造區域知識產權貿易中心，從創造、流通及跨境合作發力，優化會計準則放寬研發資本化，設科技成果轉移KPI，推廣香港原授專利及專利質押融資，深化與內地IP合作。

廠商會建議設「境外工業支援小組」助港商拓展。（林子明攝）

廠商會建議北部都會區建「專精特新」主題工業園，如香港食品產業園，聚焦銀髮食品、清真食品及未來食品，打造示範基地，整合研發、中試及生產，強化香港高質量發展。

在支援中小企方面，廠商會呼籲延長「還息不還本」措施一年，降低中小企融資擔保計劃擔保費及利率，敦促銀行避免「一刀切」收緊融資；因應中美貿易戰，重推「百分百信用限額提升計劃」，放寬付貨前保險條件及保費；優化「升級轉型及拓展內銷市場的專項（BUD）基金」及「中小企市場推廣基金」。

廠商會呼籲重推信保局「百分百信用限額提升計劃」（林子明攝）

在灣區合作上，廠商會建議設「境外工業支援小組」助港商拓展、在內地電商設「香港市集」等措施，以及推灣區標準，聯合粵澳在銀髮、生物科技等制定國際標準，促成檢測互認。