楊何蓓茵兩個月內兩度去捐血站　自爆一原因頻密捐血｜政壇諸事町

捐血救人，刻不容緩。公務員事務局局長楊何蓓茵也響應，她今天（10日）透露自己繼六月後，近日再去捐血站。根據指引，建議成年女性相隔3個半月才可再捐全血，楊何蓓茵只相隔兩個月便去捐血？原來，兩個月前她因為身體不適開始服藥，到捐血那天療程還未完結，到場後才知無法捐血，今次可謂兌現兩個月前的承諾。



楊何蓓茵原定6月上旬計劃於紅十字會在政府總部內設立流動捐血站捐血。(楊何蓓茵社交媒體)

兩個月前身體不適服藥未能捐血

楊何蓓茵在社交媒體Facebook撰文，提到原定六月上旬去紅十字會在政府總部內設立的流動捐血站捐血。可惜，當日經諮詢在場的醫護人員後，被告知不能在當天捐血，原因是在捐血前幾天，她因身體不適開始服藥，到捐血那天療程還未完結。她指當日仍然手持「公務員事務局支持捐血」的手舉牌「打卡」，以示對到場捐血同事的支持。

她指當日仍然手持「公務員事務局支持捐血」的手舉牌「打卡」以示對到場捐血同事的支持 (楊何蓓茵社交媒體)

兩個月後楊何蓓茵兌現承諾捐血

正所謂，捐一次血，救三個人，只要有心，抽少許時間就可完成捐血。楊何蓓茵本月再抽時間，去灣仔入境事務大樓地下的灣仔捐血站捐血，終於等到身體完全康復後，兌現對自己的承諾。

「我捐咗血喇！」 楊何蓓茵

楊何蓓茵指血液沒有代替品，儲存期亦有限。中心每日需要收集650包血液，才能提供足夠的血液，讓有需要的病人及時獲得救援。她呼籲更多市民加入捐血救人的行列，成為恆常的捐血者，確保血庫有充足的血液供應。市民可透過流動應用程式「HK Blood」、中心網站 www.ha.org.hk/rcbts 或致電各捐血站預約捐血。