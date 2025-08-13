黎智英案｜政府斥外部勢力抹黑香港　重申單獨監禁為其本人意願

美國國務院星期二(12日)發布《2024年各國人權報告》，提到香港政府透過國安法對《蘋果日報》創辦人黎智英等民主派人士進行任意拘捕和拘留丶長期單獨囚禁等，影響港人的人權和言論。



香港政府今晚（13日）回應時，重申單獨監禁是黎智英本人的意願，強烈不滿及反對對外部勢力包括反華傳媒機構，就黎智英涉及《香港國安法》案件、以及羈押情況的抹黑言論。當局表示，自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，香港的傳媒環境「蓬勃依然」。



美國國務院星期二指，香港政府透過國安法對黎智英等民主派人士進行任意拘捕和拘留，侵犯港人的人權和言論等自由。圖為2019年黎智英到法庭旁聽佔中九子判刑。（資料圖片 / 張浩維攝）

港府：外部勢力和反華媒體顛倒是非、公然抹黑香港司法制度

香港政府發言人指，外部勢力和反華媒體「顛倒是非、公然抹黑香港特區的司法制度和審訊，企圖美化犯罪行為及向特區法院施壓」。發言人指，懲教署一直極為重視在囚人士的安全及健康，不論在囚人士的身分、年齡和國籍，署方一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供良好的通風環境、合適和及時的醫療支援。處理黎智英相關事宜，均採取上述安排，與其他在囚人士無異。

當局又指，黎智英代表律師早已澄清，黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，重申智英與其他囚犯中止交往的安排，一直是根據他本人的意願，「但反華勢力卻選擇對有關事實和證據視而不見，繼續其別有用心的卑劣政治操作，特區政府對此表示強烈不滿及反對。」

當局強調，人權在香港一直受到《憲法》和《基本法》的堅實憲制保障。自《香港國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，香港的傳媒環境「蓬勃依然」，但必須遵守所有法律。