政圈觀察｜張宇人傳獲中大榮譽博士掀爭議　有前校董質疑未夠資格

行政會議成員、自由黨黨魁張宇人繼「輸入外勞免食肆倒閉」論後，近日捲入另一爭議。有消息指，張宇人有機會獲中大頒授榮譽博士，引起校內部份資深校友嘩然，質疑他從政言論惹火具爭議，而且不具備足夠學術資歷或對社會和中大有巨大貢獻的成就，難以理解校方的破格安排，擔心會引起社會負面觀感。



張宇人現時還擔任中大校董會成員。有其他校董會成員向《香港01》證實，早前會議上曾討論相關事項，當時有人就獲頒榮譽博士頭銜的名單作出提問，但席上無人明確反對張宇人獲頒榮譽博士。該人士指，張宇人在中大服務多年，資歷亦比較深，雖則一般而言不會頒授榮譽博士予現任校董及教職員，但亦曾有先例可循。



有傳議員張宇人將獲頒榮譽博士頭銜。(資料圖片)

多位諾貝爾獎得主曾獲頒授

中大每年大約11月頒授榮譽博士學位予各領域傑出人士，以表揚他們對社會貢獻及傑出成就。人選名單由中大校董會屬下的「榮譽學位委員會」負責向校董會推薦，委員會由校董會主席查逸超領導，成員包括校長盧煜明、常務副校長潘偉賢等，名單最終亦要獲特首兼校監李家超同意。多個消息指，向議員張宇人頒授榮譽博士的決定已於最近一次校董會會議上通過。

翻查資料，上一屆榮譽博士有「中國卡夫卡」之稱的作家鄧小華（殘雪）、現任港交所主席唐家成、美國國家醫學院院長曹文凱、諾貝爾經濟學獎得主James J. Heckman、諾貝爾醫學獎得主Paul M. Nurse等。

歷屆亦有包括諾貝爾文學獎得主莫言、終審法院前首席法官馬道立、呼吸系統疾病專家鍾南山、台灣文學家白先勇、長和系創辦人李嘉誠等。

諾貝爾經濟學獎得主James J. Heckman曾獲中大頒榮譽博士。(中大網頁)

美國國家醫學院長曹文凱去年獲中大頒授榮譽理學博士。(資料圖片)

現任校董獲榮譽博士學位罕見

有中大前校董指，頒授榮譽博士有數個準則類別，一類是世界國際公認的學術權威，另一類是對香港社會有數十年的重大貢獻。而長期為中大服務或捐款的人士亦會獲頒授，例如校董會前主席梁乃鵬、鄭海泉、前校長沈祖堯及劉遵義等。

據知，中大榮譽博士亦有不成文規定，不會向現任校董及教職員頒授。不過，過往也有頒授現任校董成員的個別例子，包括2003年的資深大律師梁定邦，他多年為中大服務，在行政及規劃、法律層面提供意見；2023年獲頒的前金管局總裁陳德霖，他除擔任校董會副主席，亦兼任大學工商管理學院榮譽教授等。

該前校董質疑，張宇人未有足夠學術資歷，對中大未有捐款及重大貢獻，言論經常在社會惹人非議，質疑中大為何破例向其頒授榮譽博士，認為引起社會負面觀感。

前金管局總裁陳德霖（圖左）為中大校董會副主席，於2023年獲頒中大榮譽博士。(資料圖片)

張宇人現年75歲，是中大校董會成員，亦身兼行政會議成員等。他曾發表不少惹火言論，包括曾建議最低工資時薪20元，被坊間稱為「廿蚊張」，上月則稱及早輸入外勞可避免食肆倒閉潮 ，同樣遭到不少批評。他過往推動中大校董會改組、「狙擊」前校長段崇智，在中大校政風波期間備受關注。他透過助理表示對獲頒榮譽博士的傳聞不作回覆。

中大：可向其他方面值得頒授人士頒授榮譽學位

中大回覆《香港01》查詢指，根據《香港中文大學條例》規程26，中大可向各類對於促進任何學科發展及對社會服務有卓越貢獻的人士頒授榮譽學位，或向在其他方面值得中大向其頒授該等學位的人士頒授榮譽學位。按程序，大學校董會在考慮由榮譽學位委員會所呈交的建議後，再作決議。