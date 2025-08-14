港府強烈不滿和反對美國人權報告　斥美「沒資格指手畫腳」

美國國務院周二（12日）發布《2024年各國人權報告》，批評香港國安法侵犯港人的人權及言論自由等權利。香港政府今晚（14日）作出反駁，批評報告有關香港的不實和偏頗內容，強烈不滿和反對，並指每個主權國都會制定維護國家安全法律，舉例美國最少有21部相關法律，「根本沒有資格對其他國家和地區就正當維護國家安全立法指手畫腳。」



香港政府對美國國務院發布《2024年各國人權報告》，表示強烈不滿和反對，重申每個主權國如美國，都會制定維護國家安全法律。（資料圖片）

港府：美國最少有21部維護國家安全相關法律

美國國務院周二（12日）發布《2024年各國人權報告》，指香港人權狀況進一步惡化。報告稱，香港的政治自由和自治權正被中國政府及香港特區政府逐步瓦解，批評港府使用國安法對政治犯施加法外懲罰，嚴重侵犯港人的人權及言論自由等權利。

香港政府今（14日）表示，「強烈不滿和反對美國重施故技」，通過報告「肆意詆毀一國兩制成功實踐下的香港」，批評美國一再以政治凌駕法治，將人權問題政治化，企圖干預香港依法施政，「注定以失敗告終。」

對於《報告》指國安法侵犯港人的人權及言論自由等權利，香港政府重申，每個主權國都會制定維護國家安全法律，又舉例美國最少有21部相關法律，「根本沒有資格對其他國家和地區就正當維護國家安全立法指手畫腳。」

指在囚人士可向太平紳士或循其他途徑作出申訴

《報告》提及香港新聞自由受到挑戰，舉例壹傳媒創辦人黎智英接受《國安法》審訊、多名外國記者被拒入境等。港府回應指，新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律，包括《維護國家安全條例》等，並強調只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。

《報告》又指，港府長期單獨監禁黎智英、鄒幸彤及部分「47人案」被告，對其身心健康及生命構成嚴重威脅。港府指太平紳士獲賦予每月巡視監獄一次或兩次的法定職責，在囚人士可向巡獄太平紳士或循其他途徑作出申訴，包括懲教署投訴調查組、申訴專員公署等；並指所有在囚人士作出的投訴都會獲公平、公開和公正的處理。

港府表示，該安排的其中一個目的是保障囚犯的人身安全和福祉，可由該囚犯自行提出要求，由懲教署署長依法考慮後審批，或由懲教署署長根據法律規定及程序，在考量相關因素後作出。

港府：美國抹黑本港依法執法行動根本站不住腳

此外，《報告》指港府打壓海外港人，包括2023至2024年間兩度發出通緝令，通緝19名「流亡海外的民主派人士」，部份懸紅每人100萬港元。港府指公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，該做法合法和實屬必要，亦符合國際慣例，批評「美國經常對別國公民濫施『長臂管轄』、單邊制裁，其對香港特區依法進行執法行動的抹黑，根本站不住腳。」