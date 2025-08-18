陳美寶訪問國家交通部、民航局　盼助C919經香港打進國際市場

運輸及物流局局長陳美寶今日（18日）起訪問北京兩天，到訪國家交通運輸部及國家民航局。她說，香港有幸成為國產大飛機C919第一個服務的內地以外城市，期待進一步協助C919經香港飛向海外，並繼續積極在飛機維修、培訓、租賃和買賣等方面配合，推動國產飛機打進國際市場。



8月18日，運輸及物流局局長陳美寶展開訪問北京兩天行程，到訪國家交通運輸部及國家民航局。（政府新聞處）

陳美寶訪問國家交通部、民航局

陳美寶一行人下午抵達北京後，與國家交通運輸部部長劉偉會面，討論海陸空運輸及物流議題。之後，陳美寶又與國家民航局副局長梁楠會面，介紹香港在航空方面的最新發展。

陳美寶表示航運、航空均是香港的「金字招牌」，感謝相關部委的協調令香港更好發揮背靠祖國、聯通世界的優勢。她說航運物流方面，香港內聯國家廣大腹地，外通國際市場，會繼續以多式聯運思維，拼貨提量，善用並進一步鞏固香港作為國際航運中心的地位。

陳美寶盼助C919經香港打進國際市場

陳美寶說，香港在航空方面與內地樞紐機場錯位發展、優勢互補，亦有幸成為國產大飛機C919第一個服務的內地以外城市，期待進一步協助C919經香港飛向海外，並繼續積極在飛機維修、培訓、租賃和買賣等方面配合，推動國產飛機打進國際市場。

同行訪京的包括運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘、副秘書長洪思敏和陳婉雯、署理民航處處長黃嘉華、機管局行政總裁張李佳蕙。

一行人又參觀了北京一所智慧交通運輸系統企業，了解透過人工智能、大數據、機械人等技術增加交通管理效率，該公司今年入選第四批香港引進的重點企業。