港區潮人聯會換屆　李家超冀「自己人」多對施政報告提意見

香港區潮人聯會今日舉行慶祝中華人民共和國成立七十六周年暨第六屆會董事會就職典禮，行政長官李家超致辭時用潮州話「自己人」打招呼，形容自己是「潮汕鄉親的『自己人』老友記」。他又表示，最近正忙於《施政報告》諮詢，希望「自己人」可以給予多點意見。



李家超致辭時表示，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，潮汕地區是著名的僑鄉，相信香港區潮人聯會會繼續擔當好橋樑紐帶角色，鼓勵更多鄉親發揮好聯繫內地和世界的作用，助力國家繼續擴大與世界各國的友好交往和經貿合作。

行政長官李家超出席香港區潮人聯會慶祝中華人民共和國成立七十六周年暨第六屆會董會就職典禮。圖示李家超（第一排中）、香港區潮人聯會會長謝曉東（第一排右六）、香港區潮人聯會永遠榮譽會長楊奮彬（第一排左六），以及其他嘉賓在典禮上合照。（政府新聞處）

李家超指出，香港區潮人聯會自2009年成立以來，一直致力凝聚香港潮籍鄉親的力量，積極參與地區事務，籌辦活動弘揚潮汕文化，又組織參訪團回鄉交流。他對聯會多年來付出的努力和成果予以肯定。他又提到，粵港澳三地年底共同承辦第十五屆全國運動會，他希望潮人聯會積極推動會員投入全運會的熱潮，以潮汕好客之道，迎接來香港觀看比賽的朋友，為國家、為香港的體育事業貢獻力量。

行政長官李家超今日（8月19日）在香港區潮人聯會慶祝中華人民共和國成立七十六周年暨第六屆會董會就職典禮致辭。（政府新聞處）

李家超形容，雖然他並非潮汕的鄉親，但他對「自己人」的情懷深厚。他透露自己最近正忙於進行《施政報告》諮詢，希望與「自己人」交談時，大家能給予多點意見。在《施政報告》宣布後，亦希望大家一邊「喝茶吃飯」（潮州話），一邊介紹《施政報告》。