施政報告2025 | 李家超：諮詢兩月收集逾6,900份意見 按年增一成
撰文：文維廣
出版：更新：
新一份《施政報告》下月發表，公眾諮詢至今兩個月，行政長官李家超今日（17日）表示至今收到超過6,900份意見，較去年增加約一成。
李家超：地區大片旗海是可喜和自豪的變化
李家超在社交平台發布短片，指幾年前的香港一度不能安全、公開地講自己對國家的情懷，有人一講愛國就被人起底、毆打，在《香港國安法》和《維護國家安全條例》保障下，特區政府推動愛國主義教育，令愛國精神扎根社會，市民安全、安心地抒發愛國情懷。
他說近年每逢十一國慶以及七一回歸前後，都見到不同地區大片國旗和區旗旗海，形容是可喜和令人自豪的變化。他強調政府會繼續將愛國主義教育融入日常學與教之中，厚植學生家國情懷。
他說今年會透過不同形式活動紀念抗戰勝利80周年，讓市民和旅客重溫香港抗戰歷史以及中國人民爭取和平過程中展現的團結和堅韌精神。
抗戰及海防博物館開幕十個月 逾16.2萬人次參觀
去年9月3日設立的香港抗戰及海防博物館，自開幕以來至今年7月，累計逾16.2萬人次參觀，其中學校團體達428個，學生參觀人次逾2.9萬。館長張雅茵表示，博物館本月底將聯同廣東革命歷史博物館於辦專題展，介紹中共在粵港抗戰活動，以文物、圖片及互動元素讓公眾認識歷史。
