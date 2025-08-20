林世雄現身東區足球會活動撐場　回應網約車議題稱「死守」一條線

東區足球隊本月底升班，首度參與港超聯——2025/26中銀人壽香港超級聯賽。東區足球會今日（20日）宣布將聯同工商界推出「東區盛事遊」，希望將足球運動扣連到東區文化旅遊景點及食肆，為旅客創造新體驗。



目前於港大和科大「執教鞭」的運輸及物流局前局長林世雄，原來是東區體育會名譽會長。他現身撐場之餘，亦向久未公開會見的傳媒表示對足球有興趣，之前與立法會足球隊對戰時亦有為政府「守龍門」，現時可謂有志同道合、喜歡足球的人互相交流。然而，被問及如何看待網約車立法進展，最大的阻力在哪裡？他表示，不便評論政府政策，會「死守」這條線。



久未公開與傳媒見面的運輸及物流局前局長林世雄，原來是東區體育會名譽會長。（馮子健攝）

東區足球隊在本月底正式升班，並首度參與港超聯——2025/26中銀人壽香港超級聯賽。（馮子健攝）

「東區盛事遊」提五大方向 研准帶寵物入球場

「東區盛事遊」藍圖設五大方向。第一，賽事當日在東區足球會主場小西灣運動場設親子遊戲及運動攤位，吸引家庭客群；第二，研究允許觀眾帶寵物入場；第三，與地區合作，設計「東區半天或一天遊」行程，串連賽事與區內地標、文化景點；第四，與地區食肆商討，為購票入場的人士提供折扣優惠；第五，提出改善來往小西灣運動場的交通接駁，疏導人流。

8月20日，東區足球會宣布將聯同工商界推出「東區盛事遊」，希望將足球運動扣連到東區文化旅遊景點及食肆，為旅客創造新體驗。圖為足總主席霍啟山。（馮子健攝）

霍啟山：足球盛事一浪接一浪

足總主席霍啟山表示，最近感受到本地足球氣氛非常濃厚，重提上月底的足球盛會，香港在亞洲盃外圍賽對戰印度勝出，形容足球盛事一浪接一浪。他希望東區足球會可培養新人及服務社區，準備以小西灣運動場作為主場。

8月20日，東區足球會宣布將聯同工商界推出「東區盛事遊」，希望將足球運動扣連到東區文化旅遊景點及食肆，為旅客創造新體驗。圖為東區足球會會長楊位醒。（馮子健攝）

楊位醒：打波唔贏唔得㗎

東區足球會會長楊位醒表示，東區足球會使命目標是建立具規模的球隊，「打波唔贏唔得㗎」，同時希望幫助球員立足香港、參加港隊，為香港足球提供優秀球員，為香港足球運動增添色彩。東區足球會主席劉浩然希望將足球比賽結合地區，「踢出自我、樂在東區」。