政府冒牌水｜李家超首開腔：物流署把關不力、大為失望

行政長官李家超今日（23日）落區，先後視察彩興路簡約公屋與牛頭角下邨，與多名市民交流。他見記者者宣布，將在9月17日發表新一份《施政報告》。他又主動談及政府飲用水風波，指非常關注物流署把關不力，中標公司有提供虛假資料，但事情發生在採購專職部門，對此大為失望。他表示要查找不足，改善制度程序上面的漏洞。他又指財庫局做法正確，中止合約正確。



李家超：若涉人為疏忽 按規則嚴肅公正處理

李家超表示，對於近期物流署採購飲用水事件，他非常關注物流署把關不力。他指出，中標公司提供虛假資料，但事情發生在採購專職部門，他為此大為失望。他表明需要盡快要查找不足，改善制度及程序的漏洞防止再發生，並且明言，如果涉及人為疏忽，要按照規則嚴肅公正處理。

李家超落區後見記者。（林子明攝）

財經事務及庫務局局長許正宇就今次事件提出三重行動跟進，李家超表示這一做法正確。他指出，財庫局找審計署查找不足是適當的，可以增加社會信心，中止涉事鑫鼎鑫公司所涉六份政府合約是正確的，保障了政府及社會利益。

行政長官李家超溎區後見記者。（廖雁雄攝）

他又強調，檢視過程中發現虛假資料，報交執法部門是必須的，制度上堵塞漏洞亦是必要的。他認同財庫局局長的處理做法，要求局長在有問題出現時介入處理發揮領導作用。他指出，有關部門收到審計署報告後要立即審視問題及提出建議，程序要改善的就改善，制度有漏洞要填補，人員有錯失要依照規則公正處理。

檢討工作包括明確訂明盡職審查要求標準

李家超又表示，工作小組要盡快完成檢討工作。首先要做到強化採購管理制度，明確訂明盡職審查要求標準及涵蓋範圍，事件出現時要提高警覺性。他認為，小組應提出建議，包括能力培訓、識別作假情況，亦要提升盡職審查能力方案，擴展到其他政府審批款項工作范圍。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

李家超：衡工量值不只追求價錢高低 而是社會價值

其次是採購制度會否在其他範圍會出現類似問題，若有的話就要制度上有審視。第三，政府文化要與時並進，資訊發達的情況下，有否科技可以幫助，例如以前看文件，現時盡職審查範圍可否擴闊令其他同事更好掌握，無論投標、背景、能力，是否合乎標准。他表示公帑要用得其所，不是單單針對價錢，而是價值是否符合要求，要衡工量值，每一分每一毫不只是追求價錢高低，而是社會價值。