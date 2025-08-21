政府冒牌水風波｜會否問責官員？陳國基：嚴格依照懲處機制處理

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被揭發未經內地製造商批准投標，政府叫停合約，並交警方調查。今次「冒牌水事件」涉及5,294萬元合約，立法會跨黨派議員促請政府檢討投標制度漏洞，問責失職官員。



事件發酵多日，首度有司長級官員回應事件。正在北京的政務司司長陳國基今天（21日）被問到有否官員需要就事件問責，他說官員制度有好明確懲處機制，「嚴格依照機制處理呢件事。」



陳國基。（歐嘉樂攝）

陳國基：非常重視詐騙、違法必告 正檢討招標程序

陳國基回應政府冒牌水風波時表示，特區政府非常重視事件，初步調查是有人用虛假文件和證書詐騙。他指出，警方和海關正執法調查，一旦有證據顯示有人違法，一定會檢控，審計署亦正審視招標過程有否不足，並提供建議。

他說，正在召開跨部門會議的財庫局局長許正宇，稍後會見記者解釋情況，針對政府招標程序。

陳國基。（歐嘉樂攝）

陳國基：嚴格依照官員懲處機制處理

被問到會否懲處失職官員，陳國基這樣回應。