去年「球王」美斯在香港表演賽缺陣風波，觸發政府檢討「M」品牌資助機制，當局已完成檢討。《香港01》早前引述消息，日後「M」品牌傾向批出資助予國際級體育賽事，須考慮經濟效益等，短期內若有同類賽事舉行，或不會獲批資助。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（24日）見記者時證實消息。



她說「M」品牌日後會聚焦資助國際性公開賽事，不設資助項目上限，但會調整評分標準，特別考慮賽事對體育發展和經濟效益的成效，資助額由600萬元至1500萬元不等，強調並非每一個獲批的申請賽事，也獲得1500萬元上限的資助。不過，會優先考慮資助爭排名競賽項目，其他表演賽「不是唔會考慮」，惟須證明效益才獲資助。如果接獲同一系列賽事申請資助，會優先考慮最高檔次的項目。



政府成立「M」品牌計劃的目的，是透過配對撥款和直接補助金，支援大型國際體育賽事在香港舉行。資助上限是1,500萬元。圖為獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽。（黃浩謙攝）

收緊「M」品牌資助聚焦國際賽

羅淑佩：不會每次批1500萬 須證效益

羅淑佩下午主動會見傳媒，提及檢討結果。她指，啟德體育園自從今年3月開幕已經舉辦多項賽事，最近「M」品牌資助計劃完成了檢討，提出改善設施，已經獲得體育委員會、大型體育事務委員會通過。

並唔係每一個獲得批准嘅申請，都自動獲批1500萬嘅資助上限。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

她說，第一，「M」品牌資助聚焦國際性公開賽事，不設資助項目上限；第二，調整評分標準，會特別考慮賽事對推動香港體育發展，和本地經濟效益的成效；第三，根據各項申請評分，決定每項活動的資助額由600萬元至1500萬元不等，她強調並非每一個獲批的申請賽事，也自動獲得1500萬元上限的資助；第四，加強監察機制，要求申請人在活動完結後提供經濟效益、訪客數字等資料。

如果係同一系列賽事，有低檔次、高檔次嘅話，當然會考慮最高檔次嗰個優先。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

同系列賽事申請資助 會以高檔次的項目優先

至於短期內若有同類賽事舉行，是否可能不會同獲批資助？羅淑佩表示活動內容多種多樣，可能牽涉不同隊伍、不同盃賽，所以不會出現「一個體育項目得到一次資助，呢一年就唔可以有同類項目得到另一次資助」的情況，但如果是同一系列的賽事，「有低檔次、高檔次嘅話，當然會考慮最高檔次嗰個優先」，詳情要逐個項目去檢視。

她指，改善「M」品牌資助目的是有效精準分配資源，會對申請賽事項目作更嚴格甄選。

羅淑佩指今次改動是汲取經驗及市民意見，形容今次檢討很認真，只要是具規模的賽事，對旅遊經濟有正面幫助都會考慮資助，強調是希望資助大家認可的大型國際盛事。

一連三的香港國際七人欖球賽3月30日晚結束，隨即舉行頒獎禮。(梁鵬威攝）

「M」品牌係大型體育盛事，的確希望集中國際性賽事，特別係有表演、爭取國際排名或分數嘅賽事，會優先考慮。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

優先考慮資助爭排名競賽項目 其他表演賽則須證明效益

羅淑佩又說，政府透露很多方面贊助或資助體育活動，其中「M」品牌是針對大型體育盛事，目前希望集中資助國際賽事，特別是要爭取國際排名或分數的賽事，但並非不考慮資助表演賽，惟須證明經濟和旅遊效益。

她相信主辦方會相應修訂項目，以符合申請「M」品牌資助的要求。被問到國際性盛事是否申請M資助的必要條件，她稱是主要考慮，亦是重要考慮，至於參賽運動員的知名度，也是主要因素之一。如果有一些項目比較新穎，有很大吸引力，也不排除可取得資助。

她說如果是非國際性賽事，但對香港發展有幫助的，主辦方可考慮康文署等部門旗下的資助，相信不會窒礙體育發展。