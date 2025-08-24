議員盼「M」品牌資助「就住荷包畀」　審批考慮誠信、往績、效益

提供最多1,500萬元資助大型賽事在港舉行的「M」品牌計劃，即將完成檢討。據《香港01》了解日後或傾向批出予國際級體育賽事，審批時會考慮國際知名度、地區受歡迎程度等，亦會考慮經濟效益，對旅客的吸引力等。如日後短時間內有同類賽事，可能不會獲批資助。過往不少表演賽人次遜預期，外界預料表演賽審批更嚴，或較難批出資助。



曾關注「M」品牌檢討方向的選委界立法會議員管浩鳴希望，審批更嚴謹之餘，亦避免像之前般，賽事一獲批就大多會提供千萬元資助，財赤下「就住荷包畀，唔好批咁多」，鼓勵性質便可。新民黨選委界立法會議員何敬康贊成收緊「M」品牌審批，望批核資助更嚴謹，包括主辦方的誠信、往績等。同時，希望引入更多從未在港舉辦的比賽，如世界車王爭霸賽、世界摔角娛樂等國際熱度非常高的盛事。



管浩鳴。（廖雁雄攝）

收緊「M」品牌審批 管浩鳴：就住荷包畀 唔好批咁多

曾經在立法會特別財委會關注「M」品牌檢討計劃方向的管浩鳴表示，「M」品牌其中一個作用是向世界帶出香港疫後已復常，惟現時已有很多大型活動在港舉行，「有啲唔使洗咁多錢，如網球賽都過千萬」。

政府成立「M」品牌計劃的目的，是透過配對撥款和直接補助金，支援大型國際體育賽事在香港舉行。資助上限是1,500萬元。圖為獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽。（黃浩謙攝）

他認為資助可分為兩類：一、規模大的國際盛事，能為香港帶來經濟效益；二、規模不大，但可引入香港的新賽事，此類活動出於鼓勵性則而資助，「就住荷包畀，唔好批咁多」，呼籲商界落水一起支持，畢竟政府財赤，有錢時才可做得更多。

何敬康（黃浩謙攝）

何敬康：審查主辦方誠信、往績 倡引入賽車、摔角盛事

何敬康認為方向正確，亦是符合預期，希望令盛事水平提高之餘，令到僅有的資源更有效益，「未來方向一定係收緊，你睇盛事基金對資助有收緊啦，M品牌都係一個正確方向」，必須評估受資助項目為香港帶來的效益，帶動周邊經濟，審查要更加嚴謹，包括主辦方在國際間的誠信、舉辦活動的往績等。

獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽。（黃浩謙攝）

他說，從近期香港舉辦的盛事，看到旅客對香港的國際盛事感興趣，「宜家睇到好多都係足球，係咪可以引入更多其他運動國際賽呢，可以研究下」，舉例世界車王爭霸賽 (Race of Champions)首次在澳洲舉行，當地因此改裝大型場館，他認為啟德體育園有條件引入相關賽事，令高端車迷旅客來港。他續指，世界摔角娛樂(World Wrestling Entertainment)亦是其中一項過往從未舉辦，且在國際熱度非常高的盛事，亦可引入在香港舉行。