全運會｜羅淑佩探港將喜遇｢世一｣蔡俊彥　與乒乓隊｢磋波｣結果是…

距離全運會開幕尚餘兩個多月，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日（24日）到體育學院為備戰全運會和殘特奧會的運動員打氣，期間與男子花劍「世一」港將蔡俊彥聊天，更向在場運動員送上「全運會盲盒」公仔。



羅淑佩打氣之餘，更與乒乓球港將黃鎮廷、陳顥樺和吳詠琳「磋波」一局。賽果如何呢？她笑言：「非常感謝大家的包涵，讓我可以有一刻幻想自己化身運動員！」



羅淑佩訪體院為港將打氣

羅淑佩聯同文體旅局常任秘書長沈鳳君、體育專員蔡健斌以及體院管理層，到訪多個訓練場地，跟劍擊、武術和殘疾人乒乓球運動員會面交流，鼓勵港隊於全運會和殘特奧會全力以赴，力爭佳績為運動員打氣。

8月26日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩到體育學院為備戰全運會和殘特奧會的運動員打氣。（香港體育學院）

喜遇｢世一｣蔡俊彥 與乒乓隊｢磋波｣結果是…

期間，羅淑佩遇上「世一」蔡俊彥，重劍佘繕妡，武術楊頌熹和沈曉榆等金牌選手，更在乒乓球港隊教練李靜指導下，與新鮮滾熱辣的WTT瑞典大滿貫金牌得主黃鎮廷、陳顥樺，以及乒乓女隊的吳詠琳打了一局。「賽果」未有透露，她說非常感謝大家的包涵，讓她可以有一刻幻想自己化身運動員。

羅淑佩期待見證港將光輝時刻

羅淑佩說開心見到運動員們都鬥志高昂，同時享受訓練、期待比賽，特別是11月的全運會和12月的殘特奧會，很期待屆時以香港隊團長的身份親身到場為他們打氣，見證他們的光輝時刻！