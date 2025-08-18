羅淑佩訪CHIIKAWA拉麵店打卡　高興有商場租務條件願配合市場現況

零售飲食市道受壓，商戶期望業主減租共度時艱。文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日到位於旺角的日本人氣漫畫角色CHIIKAWA海外首間主題拉麵店，湊熱鬧打卡，大讚感覺「儀式感滿滿」。她透露，近日與飲食業界老行尊交流時，高興了解到有商場願租務條件配合市場現況。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩近日到位於旺角的日本人氣漫畫角色CHIIKAWA海外首間主題拉麵店。（羅淑佩FB）

羅淑佩大讚CHIIKAWA拉麵店體驗「儀式感滿滿」

CHIIKAWA海外首間主題拉麵店上周六（16日）在朗豪坊開幕，羅淑佩也趁機會去打卡湊熱鬧。她說，IP帶動盛事，也拉動經濟，發現到店吃麵不單為了果腹，更重要是「儀式感滿滿」體驗，大讚果然是一種很吸引的感覺。

羅淑佩憶起本月的CHIIKAWA DAYS特展也吸引了無數香港市民及旅客無懼風雨或高溫，在維港旁邊和商場內與CHIIKAWA、Usagi、 Hachiware和其他可愛公仔打卡合照，形容非常開心熱鬧。

高興有商場租務條件願配合市場現況

羅淑佩除了到訪拉麵店，近日也參加「金茶王」活動等，向飲食業界老行尊請教。她說發現成功的必要條件，是源源不絕的創意，以及對出品質素的堅持。

我也很高興聽到開始有商場了解到租務也需要符合市場的現況和客人的期望，願意在租務條件和宣傳策略作出配合。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

羅淑佩料旅遊相關生意必更有可為

上月訪港旅客439萬人次，按年上升20%，今年首七個月累計約2800萬訪港旅客人次。羅淑佩相信在旅客數字上升的趨勢和各方的努力下，飲食業在內的旅遊相關生意必定會更有可為。