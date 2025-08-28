選委會補選倒數十日　陸啟康視察票站：確保投票公開、誠實、公平

2025年選舉委員會界別分組補選將於9月7日舉行。選舉管理委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康今日（28日）視察選舉事務處為投票站工作人員進行的實習訓練，包括電子選民登記冊系統的操作及在遇到特別情況時的應變措施。陸啟康表示，要確保投票程序符合相關法例和指引，在公開、誠實及公平的情況下進行。



選舉管理委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康今日（28日）視察選舉事務處為投票站工作人員進行的實習訓練。（政府新聞處）

今次選委會界別分組補選共設有五個一般投票站及一個設於警署的專用投票站，前者將使用電子選民登記冊系統為投票人發出選票。參加訓練的工作人員將於投票日負責一般投票站內的運作，包括發票工作。

9月7日投票 百人競逐93個空缺

陸啟康表示，訓練有助工作人員熟悉投票站工作流程及細節安排，以及處理突發情況的應變措施。他感謝工作人員的共同努力和付出，確保各項投票程序符合相關法例和指引，並在公開、誠實及公平的情況下，安全有序及高效地進行投票。

2021年立法會選舉增設選委會界別，共有40個議席。（張浩維攝）

今次補選共有100名候選人競爭93個選委空缺。《香港01》統計，在28個需要補選的分組界別中，22個進行等額選舉，即無競爭。有競爭的界別包括商界（第三）、科技創新界、勞工界、港九三會、新界三會，以及建築、測量、都市規劃及園境界。競爭最大的是新界三會代表，共有8個候選人競逐6席，其餘界別的候選人較空缺席位多1人。當選者將有權提名及選出行政長官，以及選出選委界立法會議員。