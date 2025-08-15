選委會補選｜中央點票站舉行實習訓練　認識啟動後備方案流程

2025選舉委員會界別分組補選將於9月7日舉行。選舉管理委員會主席陸啟康法官今日（15日）視察選舉事務處為中央點票站工作人員安排的實習訓練。陸啟康表示，是次訓練旨在加深他們對操作相關系統及工作流程的認識，以及一旦啓動後備應急點票方案時，如何運用相關系統快速輸入各候選人的得票，確保點票工作能繼續準確及有效率地進行。



選舉管理委員會主席陸啟康法官（後排右）在選舉事務處總選舉事務主任陳淑華（後排中）及首席選舉事務主任（選舉）陳志成（後排左）的陪同下，視察選舉事務處為中央點票站工作人員安排的實習訓練，了解一旦啓動後備應急點票方案時，工作人員如何運用相關系統快速輸入各候選人的得票。（政府新聞處）

陸啟康表示，參加訓練的工作人員於投票日主要負責中央點票站內的點票工作，是次培訓和模擬情境演練有助工作人員熟悉相關的細節安排和遇上突發情況的應變方法。他感謝工作人員的共同努力和付出，確保點票工作可在公開、公平和誠實的情況下進行。

選委會補選設5個一般票站 票箱運往會展中央點票站

選委會界別分組補選共設有5個一般投票站。投票結束後，所有投票箱會運送到設於香港會議展覽中心的中央點票站進行點票。選舉事務處表示，會繼續為負責不同崗位的選舉工作人員舉行不同培訓和模擬演練，當中包括負責使用電子點票機的人員，以提升他們對相關工作的了解，以及加強不同崗位的工作人員之間的協調和應變能力，為是次補選作周詳而充分的準備，確保點票工作順利完成。