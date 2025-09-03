中國閱兵｜李慧琼：緬懷先烈非簡單悼念　霍啟剛：安穩因國家強大

抗戰勝利80周年的閱兵儀式今早（3日）在北京天安門舉行，至少65名立法會議員出席。不少議員在社交平台上載觀禮相片，大談感想。本身是民建聯立法會議員的全國人大常委李慧琼認為，緬懷先烈不是簡單地停留在悼念，而是要讓偉大的抗戰精神轉化為現代化建設和社會發展的動力；



基本法委員會委員、選委界立法會議員李浩然認為國家展示軍力是為了證明中國足夠強大，有效遏止域外軍事勢力頻頻躁動；同樣是選委界立法會議員的港區全國人大代表霍啟剛憶述自己生於改革開放紅利年代，強調現時的安穩生活建基於抗戰先輩的巨大犧牲，以及國家的強大保護。



全國人大常委李慧琼認為，緬懷先烈，不是簡單地停留在悼念，而是要讓偉大的抗戰精神轉化為現代化建設和社會發展的動力。（李慧琼Facebook）

李慧琼：緬懷先烈非簡單悼念 轉化為現代化建設動力

李慧琼觀禮後表示心情無比興奮和激動，感慨受閱軍人精神昂揚、裝備呈現新貌，見證了軍隊改革後的堅韌與高效，又指最強烈的感受是，國家由一窮二白艱苦起步，幾代軍人和科技工作者憑藉理想與汗水，逐步實現軍備自主、技術創新、結構優化。

只有胸懷歷史，我們才能保持清醒和警惕，才能珍惜和平，才能以更堅定的步伐走向未來的光明。 李慧琼

她強調緬懷先烈，不是簡單地停留在悼念，而是要讓偉大的抗戰精神轉化為現代化建設和社會發展的動力。

李浩然稱，為國家軍事力量的強大倍感自豪，更深切緬懷先烈奮力抗戰14年，換來了今日的繁榮安定與民族自信。（李浩然提供）

李浩然：軍力展示證明國家強大 能遏止域外軍事勢力

李浩然引述《孫子兵法》所載「不戰而屈人之兵」，稱國家展示軍力並非要引起新一輪軍備競賽，而是釋放一個明確訊號。

我們有足夠多的辦法和強大力量，遏止域外軍事勢力頻頻躁動，絕不接受域外勢力為轉嫁自身國內矛盾，而犧牲亞太地區健康可持續的發展。 李浩然

他又稱，為國家軍事力量的強大倍感自豪，更深切緬懷先烈奮力抗戰14年，換來了今日的繁榮安定與民族自信。

霍啟剛強調現在的安穩生活和全球和平，建基於80年前中國人民在抗戰中的巨大犧牲，以及國家的強大保護，必須銘記歷史。（霍啟剛Facebook）

霍啟剛：享受改革開放紅利 安穩生活建基國家保護

霍啟剛則表示自己生於70年代末，當時是沒有戰爭，享受改革開放發展紅利的幸福年代。他強調現在的安穩生活和全球和平，建基於80年前中國人民在抗戰中的巨大犧牲，以及國家的強大保護，必須銘記歷史。

他又提出，構建人類命運共同體需要民間交流，相信體育將可以作為文化交融的平台和民族溝通的橋梁，以比賽取代戰場對決、團結民心，為全球和平發展貢獻力量。

陳克勤認為，閱兵大典是對中國未來堅定走和平發展道路的堅定宣示。（陳克勤Facebook）

陳克勤：銘記歷史才能意識到和平來之不易

另一名有份出席的行政會議成員、民建聯立法會議員陳克勤認為，閱兵大典是對中國未來堅定走和平發展道路的堅定宣示，而銘記歷史絕非為延續仇恨，只有銘記歷史，深刻知曉戰爭的殘酷，才能真正意識到和平年代的來之不易。

他又稱守護和平的最好方式，便是在工作中多一份擔當，為國家、為香港作出更大貢獻，強調會繼續努力，堅定守護國家安全，讓更多香港市民了解抗戰歷史，緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。