中國閱兵｜七成獲邀上京立法會議員有望連任？譚耀宗：一樣還一樣

抗戰勝利80周年閱兵儀式昨日（3日）在北京天安門廣場舉行，特首李家超率約360人代表團親身出席，同時不少立法會議員因身兼人大政協身份獲邀上京。《香港01》統計，89名議員之中至少有65人獲邀，佔全體議員73%。外界有聲音揣測獲邀上京的議員，是否寓意12月立法會選舉可順利「入閘」參選。



全國人大前常委譚耀宗今早（4日）在電台節目上回應，指上京名單由中央與港府決定，自己聽過「有啲講法」指其實沒關係，「無話合唔合理嘅，一樣還一樣呀，有時過份解讀又無謂」，下月提名期開始便知道誰人可以參選立法會。他說今次未能全數安排89名議員出席，故物色立法會大會、內會、事務委員會正副主席等上京。



選委界立法會議員謝偉俊參與北京閱兵儀式，圖左：謝偉俊；中：選委界立法會議員簡慧敏；右：選委界立法會議員江玉歡。（謝偉俊FB）

全國人大常委李慧琼以及港區人大代表吳秋北，則與行政長官李家超、澳門特首岑浩輝、全國人大前常委譚耀宗等人，在城樓上觀閱兵。

譚耀宗：退下來仍獲邀閱兵很感恩

譚耀宗在電台節目中又指，今次香港代表團的規模較上次70周年時增加，成員包括港區全國人大代表、港區政協委員及其他海外聯誼會等，可見中央對港澳同胞的關心、信任及支持。他續指，希望可讓官員及各界親身到場感受國家的發展及推動和平理念的實踐。

9月3日，抗戰勝利80周年，北京天安門廣場今日（3日）舉行閱兵儀式。圖為港區人大代表一行人觀禮時大合照。（陳曼琪提供）

譚耀宗表示，自己有幸可在城樓較高位置觀看閱兵，亦有機會近距離見到多位中央領導人；惟城樓位置有限，只有少數港澳代表可以就座，包括現任特首、前任特首，首席大法官及立法會主席及前人大常委等。他指自己很感恩，因自己雖已退下來，仍獲邀請上城樓參與閱兵。

中國閱兵：2025年9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年大會在北京隆重舉行。這是紀念大會開始前，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平同外方領導人等共同前往天安門城樓。（新華社）

「唔好欺負我，我們已經不是80年前的中國」

他形容今次閱兵儀式震撼，並展示了較10年前有更大進步的軍備實力。他認為，今次中國閱兵釋出的訊息是「唔好欺負我，我們已經不是80年前的中國」，展示出中華民族是一個「不畏強暴，自立自強」的偉大民族。

譚耀宗認為今次閱兵釋出的訊息是「唔好欺負我，我們已經不是80年前的中國」。（資料圖片/黃寶瑩攝）

他又認為活動特別有歷史意義及現實意義，警醒人們要平等相待、和睦共處守望相助，才能消除戰爭的根源。