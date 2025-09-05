抗戰勝利80年｜羅淑佩緬懷銀礦灣慘案遇難者　允做口述歷史銘記

特區政府在全港逾40抗戰遺址設立紀念標記，當中包括梅窩銀礦灣慘案發生地。文化體育及旅遊局局長羅淑佩到訪這個歷史遺址，在新設立的紀念石碑前鞠躬獻花，緬懷當年遭殺害的村民。羅淑佩聽一名年長梅窩村民講述慘案經過，並表示會請康文署盡快為其錄影口述訪談，把這段珍貴歷史保存下來。



羅淑佩在社交平台發文指，她在昨日與兩名文體旅局同事，聯同幾名離島區議員及梅窩地區人士，到梅窩銀礦灣抗戰遺址歷史現場追溯14年抗戰，特別是香港淪陷之後的慘痛歷史。銀礦灣在1945年8月19日月至8月26日，即日本宣布無條件投降之後，發生過日軍暑殺村民的慘案。羅淑佩表示，有幸得到梅窩村民溫來喜（喜哥）講述了慘案經過。

9月4日，文體旅局局長羅淑佩到訪銀礦灣慘案遺址，緬懷抗日先烈。（羅淑佩facebook）

1945年日軍投降後 在銀礦灣殺害11名村民

當年，日本宣布投降後，駐港日軍仍垂死掙扎，並與港九大隊游擊隊員在梅窩一帶爆發槍戰。日軍隨後以搜查游擊隊為藉口，在附近白銀鄉、大地塘、鹿地塘三個村落大肆破壞，並將梅窩範圍內多條村子及市集的男女老幼共三百多名村民押至銀礦灣泳灘游水棚嚴刑逼供，強迫他們交出游擊隊員。村民寧死不屈，鹿地塘村村長曾土壽等11名村民被日軍帶至梅窩橫塘河邊殺害。

羅淑佩：村民用生命守護遊擊隊員 值得銘記

這一慘案成為香港抗戰史上不可磨滅的傷痛印記。羅淑佩表示，村民以生命守護游擊隊員的正氣澟然與英勇不屈，令人敬佩，值得銘記。她又說，昨日的經歷她更深刻體會到國家主席習近在抗戰勝利80周年大會上發表的重要講話的意義，唯有國家強大，才能確保不受侵略；唯有以強大實力為後盾，方能有效遏制戰爭，守護長久和平。