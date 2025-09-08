全運會｜羅淑佩偕女高官抽盲盒比賽造型公仔　兩個「神秘款」曝光

全運會2025將於11月9日至21日舉行，首次由粵港澳三地聯合舉辦，香港將承辦八個競賽項目，今次特意為比賽項目推出盲盒公仔鎖匙扣。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（8日）聯同7名女高官趁風天抽盲盒，全部人抽中標準款——籃球、七人制橄欖球、沙灘排球、高爾夫球款，無人抽到隱藏款——擊劍和場地自行車。



羅淑佩在Facebook張貼疑似杯麵的相片，拋下一句「打風要食杯麵???」（羅淑佩FB）

8名女高官抽盲盒籃球、排球公仔

羅淑佩在Facebook張貼疑似杯麵的相片，拋下一句「打風要食杯麵???」，答案當然非也，原來是全運項目掛飾盲盒。她連同7名女局長及特首辦主任葉文娟，齊齊抽盲盒響應支持15運會和殘特奧會。

全運項目掛飾盲盒。（羅淑佩FB）

8名女高官抽全運項目掛飾盲盒。（羅淑佩FB）

8名女高官抽全運項目掛飾盲盒。（羅淑佩FB）

今次盲盒共有四個標準款同兩個隱藏款，羅淑佩、民政及青年事務局局長麥美娟、公務員事務局局長楊何蓓茵抽到「沙灘排球」款造型公仔；發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢抽到「籃球」款造型公仔；教育局局長蔡若蓮、運輸及物流局局長陳美寶抽到「七人制橄欖球」款造型公仔；「高爾夫球」款只有特首辦主任葉文娟抽到。

隱藏款——擊劍和場地自行車。（2025全運會香港賽區FB）

「神秘款」公仔曝光

至於隱藏款——擊劍和場地自行車，她們也抽不到。翻查「2025全運會香港賽區 2025 National Games - Hong Kong」Facebook專頁，發現隱藏款的真身！