全運會門票線上線下同開售　購七人欖球決賽票市民：想進場撐港隊

粵港澳三地首次聯合舉辦的第十五屆全國運動會（十五運會）將於11月9日至21日舉行，香港承辦八個競賽項目，首批門票於今日（28日）10時起開售，粵港澳三地市民需以實名開戶，可透過官方線上票務平台購買三個賽區不同賽事的門票或於或香港中旅社11間指定銷售點購買香港賽區賽事門票。今早（28日）其中一個售票點、位於西九龍的中旅社，電腦服務器一度不穩定，有市民稱等逾一個半鐘始成功購票。有市民稱，計劃和朋友一起觀看七人欖球決賽：「想撐香港隊。」



四年一度的第十五屆全國運動會首批門票於今日（28日）10時起開售，有市民至中旅社購票。（梁鵬威攝）

職員需要於電腦內幫助市民選區座位，但因服務器故障，有市民等待近2時仍未買到票。（梁鵬威攝）

袁女士早於10時前已到實體點購票，打算和朋友一起觀看七人欖球賽決賽，稱「想撐香港隊」，兩張票花費600港元。她指，不會操作網上購票系統才到旅社購票，但等候近個半小時才買到票。她稱事先已選好座位，而職員則稱旅社座位表有差異，因此需仔細尋找並在電腦選取座位，「搞咗一大輪」。

同樣觀看欖球賽的還有白先生，他和太太一起觀看，因為「入唔到線上購票系統」，才至旅社購買，他等候近個半小時仍未完成購票。他稱，「有諗住去其他地方買，但係唔知人流點」。後他表示去「周圍行吓」，待旅社電腦服務器恢復再打電話給他。

十五運會將於11月9日至21日舉行，由粵港澳三地首次聯合舉辦，香港將舉辦8個全運會項目及3個殘特奧會競賽項目，包括沙灘排球、男子手球、男子U22籃球、七人欖球、場地單車、劍擊、高爾夫球、三項鐵人、硬地滾球、輪椅劍擊及乒乓球（TT11組），另有輪椅舞蹈（大眾項目），以及早前已經完成的保齡球（群眾項目）。