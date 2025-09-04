全運會｜恒地推校園體育計劃發掘人才　七欖姚錦成教120學生規則

第十五屆全國運動會即將開始，恒基集團今年推出「Henderson Sports」校園體育計劃，為全港30間中小學舉辦由專業教練指導的體育課程。啟動禮今日（4日）舉行，邀請曾奪得兩届亞運金牌的七人制橄欖球代表姚錦成到學校擔任教練，教授約120名學生七人制橄欖球的技巧和比賽規則，並分享自己職業運動生涯的挑戰，鼓勵同學堅持不懈追逐夢想。



第十五屆全運會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九届特殊奧林匹克運動會將接連開始。「Henderson Sports」邀請曾奪得兩届亞運金牌的七人制橄欖球代表姚錦成，今日到大角咀世界龍岡學校劉皇發中學，教授學生欖球的技巧和比賽規則。

姚錦成表示，七人制橄欖球較少看到華人面孔，因為香港訓練場地有限。他現時正積極參與學校活動，「Henderson Sports」校園體育計劃可讓他進入學校發掘人才，讓年輕人接受專業訓練，令香港不會流失運動人才。

恒基企業傳訊部副總經理林惠芳則表示，由於資源有限，學校通常只能提供籃球、乒乓球等較常見的運動項目。因此集團去年特別推出校園試驗體育計劃，讓同學們體驗特色運動課程，如劍擊、網球、滑浪風帆。

她亦稱，今年進一步深化這項計劃，推出「Henderson Sports」，為每間中小學校提供至少4節專業課程，幫助學生發掘運動潛能，期望通過系統化的課程，培養同學對運動的興趣。

恒基將於9月至11月在全港30間中小學舉辦「Henderson Sports」校園體育計劃，約600名學生參與。課程涵蓋十五運會其中4項香港賽區比賽項目 — 七人制橄欖球、擊劍、沙灘排球、手球，同時引入新興運動 — 匹克球、棍網球、地板冰壺。每間學校由專業教練指導4節體育課程，啟發青少年對運動的興趣，發掘和培育具潛力的種子運動員。

恒基集團亦表示，旗下商場將全力推廣十五運會及殘特奧會，包括舉辦運動主題展覽及在商場直播及轉播賽事。