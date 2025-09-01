滑浪風帆︱16歲張子悅奪全國賽雙料冠軍　獲選代表港隊戰全運會

香港滑浪風帆青少年代表於全國帆板冠軍賽（青少年iQFOiL水翼帆板級）取得佳績，黃梓豪及張子悅經過5日比賽後，分別於U19男、女子組青年組別均稱霸長距離賽及障礙賽，成為雙料冠軍。



張子悅（左）及黃梓豪（右）包攬全國帆板冠軍賽U19雙料冠軍。（中國香港滑浪風帆會提供）

年僅16歲的張子悅今年7月首度越級出戰成人級別iQFOiL滑浪風帆世錦賽，無懼與世界級選手同場較量，表現獲教練團肯定，甄選入圍第15屆全國運動會港隊代表名單，將與師姐馬君正並肩角逐女子組賽事。

年僅16歲的張子悅將出戰全運會。（中國香港滑浪風帆會提供）

而今次全國帆板冠軍賽，張子悅正正可透過越級出戰U19賽事，熟習與成人級別同等的帆身尺寸，為全運會做好準備。香港滑浪風帆代表隊參與全運會的詳細名單及賽事資料，仍有待公布。