無感通關｜港珠澳大橋正測試　沙頭角先導計劃使用率逾六成

政府於去年1月展開「第二期沙頭角開放計劃」，擴大開放範圍至除中英街以外的整個沙頭角禁區，去年底亦在中英街檢查站推出「人面辨識科技先導計劃」（下稱計劃）。立法會保安事務委員會今日（9日）討論計劃實施進度，保安局副局長卓孝業指，計劃推出八個月內運作暢順，「無感通道」使用率由年初的46%上升至現時的64%，未來會研究在其他口岸應用相關技術。有議員關注哪些口岸將採用，卓孝業指，現時正在港珠澳大橋測試相關設備設施。



保安局副局長卓孝業（直播截圖）

中英街無感通道使用率達64% 政府：將研擴至其他口岸

政府去年底在沙頭角中英街檢查站推出計劃，允許預先登記者使用「無感通道」進入。相關系統透過人面識別技術辨認身份，使用者可直接通關，無須停下接受人工查核或利用指紋識別。保安局副局長卓孝業今日公布「無感通道」的使用情況，指使用率由今年初的46%，持續上升至現時的64%，而「無感通道」的成果識別率，亦由今年1月的97.5%，提升至今年7月的約99.5%。

卓孝業形容，計劃推出八個月以來運作暢順，局方會持續檢視情況，鼓勵居民使用「無感通道」，並研究應用相關技術於其他通道和口岸。

民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤（直播截圖）

卓孝業指港珠澳大橋正研應用「無感通道」

民建聯主席、新界東北立法會議員陳克勤關注，「無感通道」最快在哪些口岸應用。卓孝業回應，中英街檢查站是一個1米寬、16米長的通道，不同於其他口岸有一字排開的通關閘機，現時正在港珠澳大橋測試相關設備設施，希望適用相關技術。

陳克勤表示理解客觀環境因素會有所限制，追問新皇崗口岸會否採用，因其人流、車流多，適宜做設備測試。卓孝業就指，新皇崗口岸在內地設一地兩檢，採用合作查驗、一次放行模式，通關人士需要出示證件，並非使用「無感通道」，惟卓孝業並無「落閘」，稱當局對此持開放態度，會慢慢研究。

選委界陳沛良（直播截圖）

沙頭角會否有永久停車場？ 卓孝業：懸而未決

現時沙頭角在禁區入口附近，設有短期停車場，提供100個私家車位。選委界陳沛良關注將來有否計劃建永久停車場。

卓孝業指，預計2027年展開沙頭角口岸重新建設工程，屆時臨時停車場無法存在，以及顧問公司正在做的研究中，包含研究新口岸可否做到「人車直達」的研究方向，「如果報告話唔得，就未必會有，呢個暫時都係懸而未決」。

選委界馬逢國（直播截圖）

選委界馬逢國提問，政府提議發展沙頭角的海島遊路線和水上運動，去年試行後反應正面，料將逐步開放，惟相關海域和深圳水上運動基地接近，應如何協調海域安全監管、應急安排？卓孝業指，跳島遊很受歡迎，文體旅局就海上旅遊配套等問題，正與深圳方面商討，政府會盡量配合。