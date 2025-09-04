沙頭角開放第2期｜電子禁區許可證審批　本月起縮減至兩個工作天

為配合北部都會區發展策略，因應沙頭角屬本港僅餘位處邊境禁區的鄉鎮，具歷史意義和特色並有潛力作康樂及旅遊發展，保安局去年1月展開「第二期沙頭角開放計劃」，擴大開放範圍至整個沙頭角禁區（中英街除外）。保安局向立法會保安事務委員會提交文件稱，為方便日漸增加的旅客，警方致力優化電子禁區許可證的申請流程，9月起加快審批時間，在收齊所需文件後，絕大部份申請的完成審批時間，由原本三個工作日縮減至兩個工作日。



沙頭角於去年元旦（1日）開放除中英街外整個沙頭角邊境禁區。（歐嘉樂攝）

保安局在文件中提到，「第二期沙頭角開放計劃」成功推動沙頭角文化生態旅遊的發展，每日旅遊限額已由此前的1,000人逐步提升至現時3,000人。自2024年1月實施以來，已有約230,000人次以旅客身份申請禁區許可證進入沙頭角。

一般而言，秋冬遊人較多，有節日及特別活動的月份也更吸引遊人，例如2024年12月至2025年2月期間，「設計#香港地」創意旅遊項目延伸至沙頭角，期間月均有超過13,000人次以旅客身份申請禁區許可證。

保安局表示，局方聯同相關政策局和部門一直密切留意「第二期沙頭角開放計劃」的實施情況，計劃實施至今運作暢順，並取得旅遊業界、旅客和居民十分正面的回應。保安局會與各相關持份者保持緊密聯繫，有序推展計劃，包括考慮在確保邊境保安的同時，可否進一步放寬旅客申請禁區許可證的名額，局方也會研究開放餘下邊境禁區的可行性。

此外，局方持續鼓勵居民使用「無感通道」，使用率由去年年初的46%，持續上升至現時的64%，增幅接近20個百份點。局方也持續改善「無感通道」的運作，透過數據分析、影像技術調節，讓人面辨識系統不斷學習和增加記憶，把其成功識別比率由2025年1月的97.5%，提升至2025年7月的約99.5%。局方表示，將研究應用相關技術於其他通道／口岸。