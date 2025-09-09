懲教署長致函美報駁美籍釋囚失實指控　籲防範抹黑香港敘事陷阱

懲教署署長黃國興今日（9月9日）致函美國《紐約郵報》，強烈反駁該報於9月7日刊登的一篇評論文章，該文作者自稱「曾是香港的美國政治犯」，2019年在反修例風波中被捕，囚禁期間目睹香港監獄的「野蠻和骯髒」。黃國興在信中指出，文章有關香港懲教署運作的指控完全虛假且毫無根據，並構成對懲教署的惡意誹謗。



相關《紐約郵報》評論文章由Samuel Bickett撰寫，他聲稱根據自己在囚期間經歷及對多名釋囚的訪問，指控香港監獄系統存在普遍的毆打、性暴力、醫療疏忽和惡劣的生活條件，例如牢房內鼠蟑橫行、廁所溢水、夏季酷熱難耐等。

美籍前律師Samuel Bickett在2019年反修例風波期間被控襲警及普通擊襲罪。(馮家淇攝)

美籍前律師反修例風波期間襲警罪成 判囚4.5個月

根據法庭紀錄，Bickett曾在外資銀行擔任律師，2019年12月在銅鑼灣港鐵站襲擊一名正在追捕跳閘男子的休班警。他在2021年被裁定襲警罪成，判囚4個月零兩周，2022年2月上訴失敗，須即時服刑。

黃國興對Bickett的指控逐一駁斥，指所謂虐待、醫療疏忽或不合標準生活條件的指控完全沒有根據。他強調，懲教署致力於提供一個安全、穩妥、人道、體面和健康的羈押環境，並為在囚人士提供適當的更生計劃。

懲教署署長黃國興。（黃浩謙攝）

懲教署恪守公正專業原則 黃國興：譴責妖魔化企圖

黃國興表明，香港沒有所謂的「政治犯」，所有在囚人士都受到平等對待，不因其背景、政治觀點或所犯罪行性質而受到歧視。懲教署在所有運作恪守公正和專業的原則。

就在囚人士的醫療服務與羈押環境，黃國興指出，懲教署為所有在囚人士提供全面且完善的醫療服務，採取了廣泛措施改善羈押環境，包括安裝防自殺安全風扇、試驗在建築物上使用隔熱塗層及提供冰涼毛巾等，以應對炎熱天氣。

Samuel Bickett曾被囚禁荔枝角收押所。(梁鵬威攝)

針對Bickett聲稱懲教署藉自願性質的「沿途有『理』」計劃作「政治灌輪」，黃國興指出，該計劃旨在幫助在囚人士了解中國歷史文化、培養國家認同感、重建積極價值觀，懲教署譴責任何將其妖魔化的企圖。

黃國興最後呼籲公眾應依賴經核實的事實，拒絕錯誤信息，避免落入蓄意抹黑懲教署和香港特別行政區政府的敘事陷阱。