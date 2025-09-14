全球可持續發展基金缺口大　陳茂波：香港可構建影響力投資生態圈

聯合國2015年提出「2030年可持續發展議程」至今已有十年，財政司司長陳茂波表示，當中關於氣候行動、可負擔潔淨能源、消除貧窮、減少不平等等17項發展目標所需資金缺口仍然龐大，香港作為國際金融中心，可藉着構建蓬勃的「影響力投資」生態圈、助力建立國際信賴的標準和規則及推動更多產品創新這三方面發揮積極貢獻。



陳茂波：網色轉型既為未來 也是龐大商機

陳茂波今日（9月14日）發表網誌指出，綠色轉型和可持續發展關乎全人類福祉，在極端天氣愈趨頻繁的今天，其重要性更是不言而喻，既是為未來美好生活努力，也是龐大商機，其中前沿科技落地應用，將孕育出更多新興與未來的產業群。

陳茂波出席「香港綠色周」活動之一——2025香港綠色金融協會年度論壇「探索氣候金融與地緣政治：轉型之策」。（財政司網誌）

陳茂波以應對氣候變化為例，按照聯合國的估算，中國以外的新興市場和發展中國家到2030年將每年需要近2.4萬億美元才能實現氣候目標，而目前的投資額僅為其四分之一。陳茂波指出，面對全球數以萬億計的資金缺口，不可能單靠政府及慈善機構完全籌措，肯定需要私人市場資金參與其中，這也是「影響力投資」近年愈受全球重視的背景之一。

影響力投資結合財務回報與社會及環境需求

影響力投資是同時追求財務回報與社會、環境正面影響的投資策略，將投資者的資本與社會及環境需求相結合，陳茂波表示，去年「影響力投資」管理資金的規模估計達1.6萬億美元，預計到2031年更會增加到6萬億美元。箇中關鍵是如何將「影響力資金」與具社會意義的優質項目高效對接，而香港作為國際金融中心，匯集了眾多家族辦公室、慈善機構和基金會，又在培育與引進初創企業，可以構建蓬勃的「影響力投資」生態圈。

金管局正就可持續金融分類作公眾諮詢

陳茂波指出，香港亦可在建立國際信賴的標準和規則方面作出貢獻。金管局上周就《香港可持續金融分類目錄》，開展第二階段的公眾諮詢，擬涵蓋「轉型活動」，例如協助高污染的行業減碳。這有助更有效引導資金投放於相關項目，回應不少發展中地區面對的實際需要。

此外，香港在綠色和可持續金融上是亞洲的領軍者，但除了量以外，更要提供創新的產品，滿足不同國家和地方的發展需要。金管局正透過Ensemble沙盒項目，就代幣化如何改善碳權的發行和交易進行探索，以提升碳市場的流動性和深度。