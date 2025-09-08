金管局推可持續金融分類目錄第二階段諮詢　增兩行業望釋漂綠疑慮

金管局去年推出首階段《香港可持續金融分類目錄》（香港分類目錄），涵蓋發電、交通運輸、建築和廢物處理四個行業下的 12 項經濟活動，為業界提供評估工具，令市場參與者在綠色和可持續金融的決策中有據可依，釋除「漂綠」的憂慮，從而促進更多資金流向綠色及可持續活動。金管局於今日（ 9 月 8 日）推出第二階段 2A 部分的分類目錄原型（第 2A 階段），並展開公眾諮詢。



將引入製造業和資訊及通訊科技業兩個行業

金管局副總裁阮國恒表示，分類目錄秉持循序漸進的原則，先就第 2A 階段展開公眾諮詢，之後將逐步擴展至 2B 及後續階段，涵蓋更多經濟活動和措施。第 2A 階段錄引入兩個新行業，即製造業和資訊及通訊科技業，令涵蓋的行業數目從四個增加至六個，當中包括的經濟活動從 12 項增加至 25 項。

阮國恒在匯思撰文表示，第二階段亦首次涵蓋轉型定義，並為經濟活動提供「綠色活動」、「轉型活動」、「轉型措施」的定義。「轉型」是指現時未符合綠色定義，但能在短期內顯著減少碳排放，或有潛力轉型至 低碳排放的經濟活動和措施。在具體界定轉型活動時，金管局參考了國際主流分類標準，確保與國際標準接軌，同時考慮亞洲地區的需求和挑戰。

以製造業為例，其轉型措施參考了內地及其他地區的行業實踐和相關標準。 這種兼容並蓄的方式，不僅為市場參與者提供了清晰的指引和方向， 也兼顧了區內低碳轉型的實際情況，從而務實有效地推動區內低碳轉型進程。

金管局副總裁阮國恒。（資料圖片/李澤彤攝）

新增「適應氣候變化」類別

另外，應對氣候變化需要「減緩」和「適應」雙軌並行，金管局在第 2A 階段分類目錄中 新增了「適應氣候變化」的類別，即應對氣候變化帶來的影響，以 防止或減低氣候變化造成的損失。

阮國恒指出，隨着全球暖化日益加劇，極端天氣事件愈發頻繁。以香港為例， 極端降雨事件顯著增加。今年 8月 5日的雨量便打破了該月最高日雨 量的紀錄3。與氣候變化共存並提升適應能力，增強對極端天氣事件 的抵禦力，已成為一個迫切且不可忽視的議題。然而，根據聯合國環境規劃署的估算，全球每年在氣候適應方面的資金缺口高達 1,870 億至 3,590 億美元，為推進氣候適應行動帶來巨大挑戰。

鑑於適應氣候變化具高度的地域性，第 2A 階段分類目錄聚焦香港及鄰近地區的氣候風險，率先針對水災風險與水資源壓力，並 引入相關的適應措施，例如安裝水資源監測設備。未來，金管局將逐步擴大並進一步完善香港分類目錄，包括計劃加入鋼鐵、水泥等重工業，以及天 然氣發電等活動和措施。長遠而言，金管局亦會考慮如何將香港分類目錄納入銀行監管政策中，並就此與銀行業保 持溝通。