金管局料上半年可持續債券增15%　零售綠債重啟視乎政府項目需求

第二屆香港綠色周於2025年9月8日至12日舉行，以「共鑄可持續未來」為主題，由金 管局統籌。金管局總裁余偉文表示，屆時逾60家本地及國際公私營機構將舉辦超過40項活動，吸引來自全球和本地數百位可持續發展領域的公共政策制訂者、商業領袖、專家和學者齊聚香港。



可持續債券發行望全年保持增長趨勢

余偉文在滙思撰文表示，香港綠色周開幕活動是聚焦亞洲轉型之策的香港綠色金融協會年度論壇，旗艦活動亞太區氣候業務論壇將探討人工智能在能源轉型的角色、可持續供應鏈、生物多樣性、氣候韌性等前沿議題。閉幕活動2025綠色金融科技研討會則將展示2025綠色金融科技比賽的獲獎方案。此外，香港綠色周還涵蓋多元化的活動，既有面向業界的圓桌會議、工作坊，也有面向公眾的展覽及博覽會。

他指出，儘管在部分海外市場，氣候議題近期的關注程度似乎有所消退，香港綠色周依然成功吸引各地持份者積極參與，特別是國際重量級嘉賓親臨香港與會支持，正好體現了全球各界對於可持續議題仍持續關注。香港對氣候變化亦有切身體會。今年上半年一反常態的乾燥炎熱，降雨量累計僅為同期正常值的41%，7月以來則接連經歷十號風球和連場暴雨水浸，天文台破紀錄在八日內發出四次黑雨警告。市民的日常生活，以至機構的正常營運，無不受到影響。

發行代幣化綠債最終望開放零售市場

余偉文表示，亞太地區新興和發展中經濟體居多，既要推進社會經濟發展，也要提升抵禦極端天氣事件的能力。令人鼓舞的是，亞洲地區堅守氣候承諾。而將承諾付諸行動，需要資金的支持。根據市場預測，亞洲新興和發展中經濟體每年需要至少1.1萬億美元的投資來緩解及適應氣候變化，而實際資金缺口達8,000億美元。亞洲需要成熟和完善的可持續金融生態圈以有效調動資金和促進可持續投資，並協助業界把握發展機遇和管控氣候風險。這也是金管局去年推出「可持續金融行動計劃」的原因，借力香港作為區內可持續金融中心的地位，貢獻於亞洲以至全球的可持續發展。

余偉文指出在「行動計劃」的落實過程中，看到不少積極的發展趨勢，也致力於協助業界把握相關機遇。首先，亞洲地區可持續債務市場保持較強的增長勢頭，吸引不少歐美投資者更為關注亞洲市場。2024年在香港發行的綠色和可持續債務總額（包括債券及貸款）達844億美元，按年升61%。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額達431億美元，當中私營機構發行人約佔8成。今年以來香港的可持續債務市場繼續穩健增長，2025年上半年發行總額估計可達到343億美元，按年升15%。

正研究代幣化技術應用於碳信用市場等 望年內完成測試報告

金管局助理總裁許懷志表示，希望下半年及全年均能保持上半年的增速，主要是考慮到國際趨勢仍存，息口預計回落，以及國際投資者希望多元化投資需求等。至於何時再發行綠色零售債券，則需要視乎政府相關綠色及基建等項目的資金需求等，而今年剛已公佈銀債發售詳情，不會再有其他零售債發行。

余偉文表示，科技發展為可持續金融創造了更多的可能性。例如，代幣化技術有助債券市場—包括綠色和可持續債券—提高效率、降低成本、增加透明度及促進投資者參與。金管局在2023年及2024年先後協助香港特別行政區政府發行兩批代幣化綠色債券，並成功將發行的交收周期由傳統的五個營業日（T+5）縮短至一個營業日（T+1）。

許懷志表示，希望每年均能夠發行相關代幣化綠債，目前主要是針對機構性投資者，但最終目標是開放於零售投資者。

余偉文表示，金管局亦將「綠色債券框架」、第三方評估報告、綠色債券文件等整合至數碼資產平台，從而提高資訊透明度及流通度。金管局正積極研究如何將代幣化技術應用於其他可持續金融領域，例如碳信用市場，從而利用科技進步提升跨境交易的效率，協助各地將其本地碳信用市場國際化。目前，相關概念驗證正在進行中，有望年內完成測試報告。

第二屆香港綠色周下周舉行

他並指出，可持續金融仍有不少可以開拓的領域。例如，亞洲地區可持續投資市場的深度和廣度均有提升空間。就此，公營部門可帶頭通過自身投資發揮示範作用，展示兼顧財務回報和可持續發展的可行性，並助力可持續投資的規模化。例如去年11月，金管局聯同多家多邊組織，建立策略性夥伴合作關係，在亞洲投入至少5億美元，用於再生能源基礎設施、能源解決方案及可持續運輸等氣候項目。今年6月，金管局與亞洲基礎設施投資銀行簽署戰略合作夥伴協議，共同投資專注於亞洲新興市場的風險投資基金。

為便利跨境投資，金管局在制訂下一階段的《香港可持續金融分類目錄》時，也會充分考慮與其他地區分類目錄的相容性和可比性。此外，金管局需要繼續增強資產所有者如主權基金、養老基金、家族辦公室、基金會等對於可持續投資的認識及關注，香港綠色周正是一個良好的契機。