澳門立法會選舉｜葡籍澳人高天賜膺「票王」 直選議員4新丁

澳門立法會選舉昨日（14日）早上9時至晚上9時舉行，直選組別投票率為53.35%，較上屆高約11個百分點，逾17.5萬名選民投票創回歸以來新高。選管會主席盛銳敏表示感謝選民的支持及工作人員的付出。



午夜過後，點票工作完成。在直選部分，共有9名議員成功連任，另有五個新面孔。自2005年起一直擔任立法會議員的葡籍澳門人高天賜取得4萬多票，成為「票王」，其領軍的「新希望」獲得3個議席。「票后」則為第三度當選議員的宋碧琪。



9月14日，澳門舉行立法會選舉。（譚曉彤攝）

6名單瓜分14個直選議席 宋碧琪成為「票后」

澳門立法會由33個議席組成，由14名直選議員、12名間選議員與7名委任議員組成。無論直選還是與本港立法會功能組別類似的間接選舉組別，均採用比例代表制，候選人組成名單參選，計票方法是同一組別第一候選人得票等同該組所得票數，第二候選人得票則為組別所票數除以二，第三候選人得票為組別票數除以四，其餘按幾何級數除法類推。

今屆選舉直選部分共有6張名單參選，高天賜領軍的「新希望」與議員宋碧琪領銜的「澳門民聯協進會」各獲分配三個議席。其餘四張名單各得兩個議席。14名當選直選議員中有9個是連任，包括高天賜、宋碧琪、李靜儀、梁鴻細、黃潔貞、李民汪、梁孫旭、顏奕恒、謝誓宏；新當選議員則為陳孝永、柳智毅、李居仁、呂綺穎、陳禮祺，其中柳智毅為前屆委任議員。

間選12議席由5組別組成 「四太」梁安琪再度當選

間選方面，社會服務及教育界的何潤生成為「票王」，取得1969票，其餘當選人有4名來自工商、金融界，兩名來自勞工界，另有三人來自專業界別、兩人來自文化及體育界，包括包括崔世平、葉兆佳、施家倫、何敬麟，勞工界的梁普宇及林倫偉，專業界的邱庭彪、黃浩彪及黃駿傑，以及2005首度經直選晉身立法會、上屆轉換跑道代表文化及體育界的「四太」梁安琪。

新一屆澳門立法會議員將在下月宣誓，展開四年任期，任期到2029年屆滿。

17.5萬人投票創回歸新高

位於塔石體育館的票站，最後一位選民約昨日晚上8時56分進入票站，其後票站於9時關門，投票結束。經過12小時的投票，今屆投票率為53.35%，超過17.5萬人於直選組別投票，投票人數創回歸以來7屆選舉之冠，投票率則較上屆高逾10個百分點。

9月14日，澳門舉行立法會選舉，投票結束後，票站隨即關門。（譚曉彤攝）

澳門立法會選舉比較

選管會主席：感謝選民支持

選管會主席盛銳敏於投票結束後公布投票人數及投票率，指每一場選舉，選管會都會感謝選民的支持，今次也不例外。他說，今天天氣有點熱，但選民仍到票站投票，選管會十分感謝他們，亦感謝在票站的工作人員。

澳門選管會主席盛銳敏（左二）表示，感謝選民對立法會的支持。（譚曉彤攝）

澳門廉政公署表示，至晚上9時投票結束共巡查 2,608次，今日共收到15宗投訴及34宗查詢。自3月初至今共收到143宗投訴及145宗查詢，開立26宗刑事調查卷宗，當中有4宗涉及賄選及其他選舉不法行為。