湯家驊智庫調查：市民對立法會負面評價加深　換屆面臨問責壓力

剛宣布改名的智庫民思政策研究所（前稱：民主思路），今日（9月15日）公布新一輪「一國兩制」指數，相關調查顯示，僅40.3%受訪者對特區政府表示「滿意」，較上次下降2個百分點，不滿意比例升至45.1%，顯示市民對政府表現的評價輕微惡化。



立法會滿意度淨值則從-18.7%降至-21.0%，負面評價持續加深。民思政策研究所（下稱民思）認為，隨着2026年立法會選舉臨近，市民對代議士的期望提高，滿意度下滑可視為對現任議員表現的預警，換屆選舉可能面臨更強的問責壓力。



行政會議成員湯家驊創立的智庫「民主思路」，今日（9月15日）宣布改名為「民思政策研究所」。（民思facebook）

一國兩制指數 本地民意評分跌 國際評價評分升

民思「一國兩制」指數最新讀數為6.15分，較上一輪微升0.16%。該指數由大學民意調查及國際機構評分，由6項支柱、24項子支柱所編製而成。調查顯示，本地民意三項支柱評分除「高度自治」微升0.2%外，「人權自由」的評分下降最多，下降了1.9%，跌至5.24分；「內港關係」的評分下降0.9%至5.55分。

在國際評價方面，與上一輪調查相比，「經濟開放」支柱的評分上升0.9%，升至9.47分；「公民權利」支柱上升1.1%，升至6.29分；「民主發展」的評分上升1.4%，升至5.12分。

民思總監潘學智：需在維護國安與保障市民權利之間尋平衡

民思研究總監潘學智分析，最新指數整體評分微升，但本地民意中的「人權自由」支柱持續下降，反映出公眾回顧政治紛爭所帶來的影響；國際評價呈現積極態勢，反映香港在全球安全局勢動盪的背景下，成為國際資本的「避風港」。

民思政策研究所總監潘學智（右）認為，需要在維護國安與保障市民權利之間尋求平衡。（民思facebook）

潘學智指出，整體來看，指數變化揭示了本地感受與國際觀察之間的複雜性，未來需在維護國家安全與保障市民權利之間尋求平衡。

政府管治滿意度下跌 湯家驊：與皇后山水質風波有關

在政府管治與立法會表現方面，調查顯示，僅40.3%的受訪者對特區政府表示「滿意」，滿意度淨值為-4.8%；立法會滿意度淨值從-18.7%降至-21.0%，顯示公眾對其運作效能及議政質素的憂慮加大。

民思召集人、行政會議成員湯家驊表示，相關民意調查在今年6月進行，政府滿意度偏低，可能與當時社會正廣泛討論粉嶺皇后山邨食水水質問題，以及整體經濟低迷、消費意欲不振等因素有關。